Fexdega y O Cavadelo mostrarán que el baloncesto no entiende de edad

Vilagarcía de Arousa se convierte hoy sábado en capital del baloncesto veterano autonómico. La ciudad vivirá una jornada doble que demuestra que su relación con la canasta no entiende de edades y que el deporte sigue siendo un punto de encuentro, convivencia y competición más allá de las categorías de formación o del ámbito profesional. Fexdega y O Cavadelo serán los dos escenarios de una programación que unirá baloncesto femenino, formato 3x3, ambiente festivo y espíritu de club.

Por un lado, las instalaciones de Fexdega acogerán por la tarde la fase final de la Liga Gallega de Veteranas, una cita que reunirá a varios combinados de toda Galicia y en la que ejercerá de anfitrión el Kemegal Cortegada, equipo vinculado a la AD Cortegada. Las vilagarcianas llegan a esta fase después de cerrar la liga regular con buenas sensaciones, tras imponerse en la última jornada al ADC Dos más uno por 37-63 en Montouto.

El equipo local abrirá su participación a las 16:00 horas frente al Almacén Gamallo AB Xinzo, en uno de los encuentros destacados de la jornada. A esa misma hora también se disputarán los duelos entre ADC Dos más uno y Optinova CB Val de Lemos, así como el partido que enfrentará a Maristas Coruña con el Club de Baloncesto Arxil.

La actividad continuará a partir de las 18:00 horas con los tres últimos enfrentamientos del programa. La Fundación Breogán se medirá al CB San Cibrao, O Dezaseis se enfrentará a Demamas y Golfiños Sada cerrará la jornada ante Estudiantes. Fexdega se llenará así de baloncesto veterano femenino en una tarde pensada para disfrutar de la competición y del ambiente que caracteriza a este tipo de citas.

La segunda gran referencia de la jornada estará por la mañana en las canchas de O Cavadelo, donde se celebrará la final de la Master Senior League, competición organizada por la asociación EncestaRías en formato 3x3 para jugadores mayores de 30 años. El torneo, que se disputa cada jueves desde octubre en el pabellón del IES O Carril, alcanza ahora su cierre con la presencia de los once equipos participantes.

Los encuentros arrancarán a las 11:00 horas y los duelos que decidirán el título comenzarán en torno a las 12:30 horas. La jornada incluirá también concurso de triples, entrega de premios y una fiesta de clausura para poner el broche a una competición que ha reforzado la práctica deportiva entre adultos y que confirma el peso del baloncesto en la vida social de Vilagarcía.

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Con estas dos citas, la ciudad vuelve a proyectarse como un referente de la canasta. No solo por sus clubes, su cantera o sus eventos de élite, sino también por una comunidad veterana que sigue jugando, compitiendo y manteniendo vivo el balón.