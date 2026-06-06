El baloncesto veterano se regala una fiesta en Vilagarcía

Vilagarcía volvió a ejercer como capital gallega del baloncesto veterano. Lo hizo en una jornada de clausura con sabor a homenaje colectivo, en la que el deporte fue mucho más que competición. La Master Senior League, la única liga en formato 3x3 para veteranos que se juega en Galicia, alcanzó su decimotercera edición convertida ya en una cita consolidada en el calendario deportivo arousano. O Cavadelo fue el escenario de una mañana en la que las canastas, los recuerdos y la convivencia compartieron protagonismo.

El torneo volvió a demostrar que el baloncesto no entiende de edad cuando se vive desde la pasión. Sobre la pista se citaron jugadores que continúan disfrutando del deporte que marcó buena parte de sus vidas, pero alrededor del baloncesto hubo algo más profundo: hijos viendo competir a sus padres, familias compartiendo grada y equipos que entienden la rivalidad como una excusa para reunirse, competir y celebrar. En ese contexto, los valores de la deportividad se impusieron por encima del resultado.

La competición masculina de la Master Senior League resolvió su desenlace con el triunfo del A Ponte Estrella Floja, que se proclamó campeón tras imponerse al Cocinas Santos Estela do Mar en la eliminatoria definitiva, disputada al mejor de tres partidos. Fue el cierre deportivo a una temporada en la que el formato 3x3 volvió a ofrecer intensidad, igualdad y ese punto de camaradería que define una liga pensada para seguir jugando sin perder la sonrisa.

Fexdega acogió a 12 equipos femeninos llegados de toda Galicia. / Noe Parga

La clausura también reservó espacio para los reconocimientos que mejor explican el espíritu de esta competición. El premio a la deportividad fue para Fuera de Forma, por delante de Te Lo Reservo, mientras que el galardón al jugador con los mejores valores recayó en Agustín Miguéns, integrante del equipo Angry Cats. Distinciones que reflejan la filosofía de una liga en la que ganar importa, pero no tanto como hacerlo desde el respeto, el compañerismo y el disfrute compartido.

La fiesta del baloncesto veterano tuvo además una dimensión autonómica con la presencia de equipos femeninos llegados de distintos puntos de Galicia. Las pistas de Fexdega se llenaron de actividad y de ambiente gracias a una concentración organizada por la Federación Galega de Baloncesto, con el Kemegal como anfitrión. Las vilagarcianas se impusieron a las ourensanas del AB Xinzo, pero el marcador fue solo una parte de una jornada concebida como una celebración social del baloncesto femenino y veterano.

Por Vilagarcía pasaron también equipos como ADC Dos más uno, Optinova CB Val de Lemos, Maristas Coruña, Arxil, Fundación Breogán de Lugo, CB San Cibrao, O Dezaseis, Demamas, Golfiños Sada y Estudiantes, contribuyendo a convertir la cita en un punto de encuentro para jugadoras que mantienen intacto el vínculo con la pista. La Federación Galega aprovechó además la ocasión para entregar los trofeos a los mejores equipos de las copas Galicia de base, reforzando así la conexión entre generaciones.

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Toda una jornada que fue una celebración del baloncesto como espacio de amistad, familia y vida activa.