Atletismo
El Triatlón Vilagarcía brilla en la SantYago 10K
Fernando Vidal y Paola Maria se impusieron en sus respectivas categorías máster en una prueba nocturna con 1.700 participantes
El Triatlón Vilagarcía volvió a dejar huella en una de las grandes fiestas deportivas de Santiago. Fernando Vidal y Paola Maria lograron la victoria en la Carrera Nocturna SantYago 10K, una prueba que reunió a 1.700 participantes por las calles de la capital gallega.
Vidal se impuso en la categoría Máster B tras completar el recorrido con un tiempo de 36’35”, mientras que De Maria hizo lo propio en Máster A, parando el crono en 42’44”. Dos triunfos que refuerzan el buen momento del club vilagarciano.
Los atletas dirigidos por Jacobo Suárez continúan así con paso firme su preparación para el Campeonato Gallego de 10K, que se disputará a finales de julio en Vilagarcía, donde esperan volver a ser protagonistas.
Además, ambos resultados confirman la regularidad competitiva del grupo y su ambición ante las próximas citas.
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