Vilagarcía cierra la Liga Galega de Salvamento

La playa de A Concha de Vilagarcía será el escenario este fin de semana de la última prueba de la Liga Galega de Salvamento, un evento que reunirá a 14 clubs de toda Galicia y a más de 400 participantes en las cuatro categorías que se contemplan : infantil, cadete y juvenil durante la jornada del sábado y la sénior durante el domingo.

Cada jornada constará de tres pruebas individuales y tres de relevos, menos en infantil que serán dos individuales y dos relevos. El sábado, la competición se iniciará a las 9.30 horas para aprovechar la marea alta que se espera. Aunque las previsiones meteorológicas no son muy optimistas, no se prevé que se registren fenómenos atmosféricos que puedan obligar a suspender la prueba. «Si obligarán a llevar neopreno, así que la lluvia será un engorro para deportistas y árbitros, pero no impedirá el normal desarrollo de las pruebas», explica el presidente de la Federación Galega de Salvamento y Socorrismo, Sergio Quintela.

El propio Quintela anima a los vecinos de Vilagarcía a acudir a presenciar este evento que «resulta muy vistoso para el espectador». Bárbara Vázquez, presidenta del club organizador, el Salvamento de Vilagarcía, destacaba que esta prueba es el segundo año consecutivo que se celebra en la ciudad y «esperamos acoger un campeonato gallego en playa en el futuro». También el edil de Deportes, Pablo Coira, agradecía la celebración de este evento al considerar que «servirá para poner en valor un arenal como es A Concha-Compostela».

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La competición que se disputa este fin de semana es la última jornada de liga, pero todavía resta la celebración de la fase final del Campeonato Gallego que se disputará en unas dos semanas.