Fútbol
La Copa Ribadumia o la pasión por el fútbol base en A Senra
El torneo, que ocupará dos fines de semana, atraerá a más de 5.000 personas entre equipos y familiares, entre los que están varios portugueses y un mexicano
El Auditorio de Ribadumia acogió ayer la presentación de la Copa Ribadumia-Clae Viajes que se va a disputar los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de junio a escasos metros de donde se celebró el acto, el complejo deportivo de A Senra. Cada fin de semana estará protagonizado por una categoría diferente, el primero por los sub-14 y el segundo por los sub-10, calculándose que, durante ambos fines de semana, más d e5.000 personas pasarán por las dependencias de A Senra entre jugadores, técnicos y familiares.
En total serán 90 equipos (36 en la edición sub-14 y 54 en la sub-10) de diez comunidades autónomas españolas, aunque también tendrá especial protagonismo el fútbol portugués, que tendrá como representantes a los cinco clubes más importantes del país: Benfica, Porto, Sporting de Portugal, Sporting Braga y Vitória de Guimarães. Una de las grandes novedades será la presencia de una selección de la Copa de Aguascalientes, México, en el torneo sub-14 fruto de la colaboración institucional que existe entre la Mancomunidade y el estado mexicano. Junto a ellos van a estar las canteras de algunos de los mejores clubes españoles, como es el caso del Real Oviedo, Alavés, Atlético Osasuna o Cádiz, además de los gallegos Celta, Dépor, Compostela o Montañeros entre otros. El torneo se ha consolidado como una cita de referencia para el fútbol de formación en toda España.
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