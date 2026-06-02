Fútbol/2ª RFEF
Abalo: «Actuaremos sin precipitación y haciendo un buen equipo»
El presidente arlequinado reconoce que el club está pendiente del mercado pero "no tenemos prisa"
Todavía saboreando el ascenso a 2ª RFEF, el Arosa ya ha comenzado a trabajar en la confección de la que será su plantilla para el próximo curso, un curso ilusionante que tendrá a Gonza Fernández como maestro de ceremonias casi con total seguridad y en la que el cuadro arlequinado regresa a una categoría que no pisa desde hace cuatro temporadas.
Si alguien todavía está feliz con lo ocurrido, ese es el presidente de la entidad, Manolo Abalo, que no tiene prisa a la hora de comenzar a cerrar fichajes y confeccionar la futura plantilla. "Todavía se están jugando play offs y quedan muchas cosas por decidir, no solo a nivel deportivo de otros equipos, sino también en nuestra casa, donde tenemos que saber de que dinero disponemos para, conociendo el mercado, actuar en consecuencia». Prácticamente desde el primer día después del ascenso, Abalo no ha dejado de recibir llamadas de representantes ofreciendo jugadores, pero el presidente de la entidad arlequinada ha depositado toda su confianza en Perú, el director deportivo que «me consta que ya está mirando las mejores opciones en connivencia con Gonza, que es prácticamente seguro que, para la próxima campaña, estará de nuevo con nosotros; Perú me mantiene permanente informado y celebramos alguna reunión periódica para ver como está el mercado», aunque Abalo prefiere mantenerse prudente a la hora de anunciar renovaciones o posibles fichajes de jugadores para el equipo de la Segunda RFEF.
Insiste Abalo en que la plantilla se irá confeccionando «con el tiempo suficiente, mirando el presupuesto porque no tenemos ninguna prisa y no vemos necesario precipitarnos porque creo que somos un club bastante atractivo para los jugadores». Además, la entidad tiene todavía que cerrar el ejercicio económico con la celebración de la tradicional asamblea de cierre de campaña, en la que se le explicará a los socios como se encuentra el Arosa de salud.
En principio, esta es buena, pero «hay que ir poco a poco, mirando de forma pormenorizada los números, con que subvenciones vamos a contar la próxima temporada, la posibilidad de jugar la Copa del Rey y otras cuestiones que son positivas, pero también tenemos que hacer frente a una serie de gastos importantes, como la prima de los jugadores por lograr el ascenso». Insiste en que el club tiene que mirar bien «lo que tenemos para gastar», algo que se le comunicará a los socios en una asamblea que se celebrará este mes de junio, probablemente durante un domingo de este mes de junio, asamblea en la que «trasladaremos a los socios toda la información; la hacemos en domingo para que todo el mundo pueda acudir y conocer como se encuentra todo; esta directiva no quiere esconder nada y esperamos contar con los socios para debatir y analizar cual es la salud del club en estos momentos».
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