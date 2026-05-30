Tono Campos gana su enésimo título nacional en un infierno

Tono Campos lleva años normalizando que ganar un maratón de piragüismo es algo fácil y sencillo. Nada más lejos de la realidad, ya que remar más de 20 kilómetros con seis porteos es una tarea ardua, sobre todo cuando se dan las circunstancias que esta mañana en Zamora, donde se alcanzaron los 35 grados a la sombra, un infierno de calor que obligó a varios participantes a abandonar totalmente deshidratados.

El grovense, que suma el enésimo título nacional, también consigue con esta victoria un aplaza para disputar el Campeonato de Europa de Maratón que se disputará en la ciudad rumana de Pitesti a finales del mes de junio. El grovense hizo una prueba para enmarcar. Apenas habían transcurrido unos cientos de metros cuando, en colaboración con Fernando Busto, del As Torres Romaría Vikinga de Catoira, y de Manu Garrido, del Kayak Tudense. Este último acabaría sucumbiendo al calor y se vio obligado a abandonar, dejando la prueba en una mano a mano entre los dos arousanos. Campos consiguió dejar atrás a su compañero en el último de los seis porteos para entrar en la línea de llegada tras realizar los 21.400 metros de la prueba en 1:44:20. Catorce segundos después llegaba a la línea de meta el catoirense que también tendrá la oportunidad de ir a Pitesti.

El triunfo de esta mañana se suma al conseguido por el grovense ayer viernes, cuando se hizo con el subcampeonato de España en el Maratón Corto, mientras que su compañero Diego Romero lograba el bronce.

El de tono Campos no fue el único nombre propio de la jornada. Otro integrante del As Torres Romaría Vikinga, Kevin Longo, se hacía con la plata en la competición de canoa sub-23, mientras su compañero Roi Davila era bronce en la canoa juvenil. Otra de las medallas fue para el Breogán, con una gran Tania Álvarez yates llevándose el bronce. La dos veces campeona del mundo de Maratón sufrió mucho durante la prueba, llegando a quedarse descolgada del grupo de cabeza sin conseguir enlazar con él. Sin embargo, de ese grupo acabó descolgándose una de sus integrantes, un hecho que aprovechó la grovense para sumar un bronce muy trabajado y en unas situaciones meteorológicas muy complicadas para los palistas.

Por último, Gabri Suárez, del Illa de Arousa, consiguió el bronce en una de las pruebas de paracanoe.

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El Campeonato de España todavía no ha finalizado, ya que mañana domingo está previsto que se celebren las pruebas de barcos de equipo, en las que Tono Campos volverá a competir en compañía de Diego Romero para conseguir el título y la clasificación para el Europeo. Sus principales rivales volverán a ser arousanos: los palistas de As Torres Fernando Busto y Diego Miguéns.