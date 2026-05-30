Tenis de Mesa
Cambados tendrá su I Torneo de Verán Amateur
Está organizado por el equipo local y la ONG Rescate
R. A.
Cambados será escenario este verano de la celebración del I Torneo Amateur de Tenis de Mesa, una iniciativa que cuenta con un importante contenido solidario, ya que entre los colaboradores de esta iniciativa se encuentra la ONG Rescate, patrocinadora del club.
El torneo se disputará el próximo 27 de junio en el pabellón de O Pombal y la participación es abierta para la ciudadanía no federada. A todos ellos se les regalará una camiseta conmemorativa del evento que se celebra en la ciudad del albariño.
El alcalde, Samuel Lago, y la edil de Deportes, Noelia Gómez, se encargaron esta semana de ejecutar un simbólico saque de honra a las puertas del consistorio con el objetivo de atraer a los vecinos de Cambados a participar en esta actividad que organiza el club local de tenis de mesa. Aunque ese trata de la I edición, se espera que este torneo pueda consolidarse.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, minuto a minuto
- Cabo Pérez, el militar gaiteiro de la Banda de Guerra de la Brilat: «La gente nos reclama para tocar en sus fiestas»
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- La exhibición de las Fuerzas Armadas fascina a miles de personas en Samil
- Muere un repartidor en plena avenida Ramón Nieto de Vigo
- El vuelo Santiago-Nueva York abre la «batalla del Atlántico» con un récord internacional: es el más largo con ese tipo de avión
- Uruguay presenta oferta para comprar patrulleras usadas por 20 millones tras rescindir con Cardama
- Samil se convierte en campo de batalla: así han sido la Revista Naval y la demostración de capacidades de los Ejércitos presididos por el Rey