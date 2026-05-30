Cambados tendrá su I Torneo de Verán Amateur

Cambados será escenario este verano de la celebración del I Torneo Amateur de Tenis de Mesa, una iniciativa que cuenta con un importante contenido solidario, ya que entre los colaboradores de esta iniciativa se encuentra la ONG Rescate, patrocinadora del club.

El torneo se disputará el próximo 27 de junio en el pabellón de O Pombal y la participación es abierta para la ciudadanía no federada. A todos ellos se les regalará una camiseta conmemorativa del evento que se celebra en la ciudad del albariño.

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El alcalde, Samuel Lago, y la edil de Deportes, Noelia Gómez, se encargaron esta semana de ejecutar un simbólico saque de honra a las puertas del consistorio con el objetivo de atraer a los vecinos de Cambados a participar en esta actividad que organiza el club local de tenis de mesa. Aunque ese trata de la I edición, se espera que este torneo pueda consolidarse.