Aitana Fernández y Lara Oubiña destacan en el Autonómico cadete

El Atletismo Mazí dejó una buena imagen en el Campeonato Autonómico sub-16 que se disputó en Lugo. Los hizo gracias a sus dos representantes, Aitana Fernández y Lara Oubiña, que participaron en la prueba de lanzamiento de martillo

La primera de ellas consiguió hacerse con la segunda posición y subirse al segundo cajón del podio con un mejor lanzamiento de 29.18, una distancia que supone también su mejor marca personal, situándose a tan solo 43 centímetros de la vencedora.

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Por su parte, Lara Oubiña, en su primer año en la categoría, se quedó, a un paso de la medalla al finalizar la prueba en la cuarta plaza de la clasificación. Su lanzamiento alcanzó los 23,73 metros, una distancia próxima a su mejor marca personal, pero que no le alcanzó para colarse en los puestos de privilegio. Des el club valoran de forma muy positiva la experiencia que han sumado estas dos jóvenes lanzadoras vilagarcianas.