De Taiwán a A Illa para hacerse con los Juegos Asiáticos

Galicia es una de las grandes potencias de la canoa a nivel internacional. En sus aguas se han forjado un puñado de campeones de todo tipo de pruebas internacionales algo que el caldense Antón Pazos conoce perfectamente. Natural de Tivo, ejerce como técnico del equipo nacional de Taiwán, un país en donde las licencias de piragüistas apenas superan el número de 200, pero que está trabajando muy bien en los últimos años con el objetivo de destacar en los Juegos Asiáticos, la cita más importante del deporte en ese continente.

Con ese objetivo se ha desplazado parte del equipo nacional de Taiwán hasta Galicia. Aunque en un primer momento llegaron algunos palistas más, toda la atención la tiene Lai Kuan Kieh, un canoísta sénior que fue el primer palista de su país en ganar una medalla de oro en los Juegos Asiáticos y clasificarse para los Juegos Olímpicos en el C-1 1.000. Junto a él, además de Antón Pazos, se han desplazado a Galicia el fisioterapeuta Tzu-Ting y el director técnico Chih Wei Yu.

Durante estas semanas, la comitiva se ha alojado en Caldas, manteniendo una rutina constante: todas las mañanas acudir a Verducido para entrenar en el agua y coincidir con los integrantes del equipo nacional integrados en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) mientras por las tardes acuden al gimnasio del club Piragüismo Illa, con los que Pazos siempre ha mantenido una estrecha relación y que siempre se han mostrado dispuestos a colaborar con él. «Siempre he temido una gran relación con el club, e incluso, ha habido alguna época en la que he entrenado allí, por eso tengo que agradecerles de nuevo su colaboración», explica mientras observa las evoluciones de su pupilo en el gimnasio. Lai Kuan Kieh es el palista sénior de referencia de su país, pero no ha sido el único que ha pasado en esta ocasión por Galicia, ya que, en esta expedición, le acompañaron un canoísta masculino sub-23 y una canoísta juvenil, que ya han regresado a Taiwán para afrontar, a principios del mes de julio, el Mundial de esas categorías en Canadá.

«El pasado año ya estuvimos durante un mes y medio, este estaremos hasta julio, cuando nos marcharemos para Taiwán para afrontar la cita de los Juegos Asiáticos que, para ellos, es el evento más importante, para ellos son sus Olimpiadas, su evento deportivo de referencia», explica Pazos.

El caldense se fue a Taiwán en 2017 tras ver una solicitud de entrenador europeo a través de la ICF. Allí estuvo tres años, hasta la pandemia, que le haría regresar a su tierra, pero no tardaría en regresar para pulir y perfilar el piragüismo en el país asiático.

Reconoce Pazos que, aunque no fue muy complicado adaptarse «siempre hay diferencias culturales y a la hora de trabajar». De hecho, explica como la conciencia que tienen en el país asiático del esfuerzo y del trabajo «provocaba algunos choques con los entrenadores europeos, ya que siempre querían entrenar más, cuando en piragüismo y en otros deportes, los descansos también son muy importantes para garantizarse un estado de forma óptimo». Otro punto de choque con los europeos fue el respeto que se tiene en el país asiático a las personas de más edad «aunque sus conocimientos sobre una determinada cuestión no sean los adecuados».

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Pese a esos choques culturales, Pazos apunta que «adaptarse a vivir allí no fue excesivamente complicado y me siento muy integrado, aunque es cierto que el piragüismo no es su deporte de referencia y es difícil que tengan exclusividad para entrenar, algo que si tienen los palistas de slalom o de dragonboat, donde son una de las grandes potencias». El caldense regresará al país asiático con sus compañeros y su pupilo el próximo mes de julio para afrontar la última preparación de cara a los Juegos Asiáticos, que se disputarán entre septiembre y octubre en la ciudad japonesa de Aichi-Nagoya y, una vez finalizado ese evento, será el momento de sentarse con la Federación de aquel país y analizar su continuidad en el país asiático o buscar otra oportunidad de futuro.