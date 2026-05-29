David Bernárdez toma los mandos del Mariscos Antón Cortegada

El Mariscos Antón Cortegada ha solventado con rapidez el vacío que dejó en el banquillo la marcha de Manu Santos por motivos laborales. Lo hace con David Bernárdez, entrenador vigués de 34 años pero con una dilatada experiencia en banquillos de diferentes categorías. De hecho, llega a Vilagarcía tras haber sido técnico ayudante en el Melilla La Salle de Liga Challenge.

Su carrera como entrenador comenzó hace ya algunos años en la cantera del Celta, antes de viajar a Cartagena para coordinar la cantera del CB Estudiantes de esa ciudad murciana. Tras la pandemia, entrenó al Almería femenino en 1ª Nacional, antes de dirigir al equipo masculino en Liga EBA. Hace tres años fue ayudante en el CB Marín, también en Liga EBA y antes de aterrizar en Melilla pasaría un año en el Torrelodones de 1ª Nacional. El club contactó con él y, antes de decir el sí a la propuesta, habló con Manu Santos para conocer mejor la entidad. La idea principal es mantener el bloque de jugadoras que llevó al Cortegada hasta el playoff e incorporar otras que puedan incrementar el nivel de la plantilla.

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De la plantilla actual, Bernárdez ya ha tenido a sus órdenes a tres jugadoras, Cris Loureiro, Marta Sanmartín y Teresa Cabello. Además, se ha enfrentado a otras de sus compañeras, por lo que conoce muy bien el equipo y cuales pueden ser las necesidades para reforzarlo en el futuro. Su apuesta inicial es también contar con jugadoras gallegas jóvenes, una filosofía que lleva ejercitando el club desde hace varias temporadas. Con este proyecto regresa a Galicia después de vayas temporadas lejos de su casa. El nuevo técnico del Cortegada es hijo del presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez.