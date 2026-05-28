Ribadumia se convierte en capital del futuro del Mini BTT

Ribadumia volverá a convertirse este domingo en punto de encuentro del ciclismo base gallego con la celebración de la VIII Mini BTT Concello de Ribadumia. La prueba, organizada por el Club Ciclista Ribadumia que lidera Javier Pombo, fue presentada en el propio circuito diseñado junto al campo de fútbol de Leiro, escenario de una cita que reunirá a 431 niños procedentes de toda Galicia.

El diputado provincial Javier Tourís destacó el peso deportivo del municipio y felicitó al club por su capacidad organizativa. «Ribadumia es el concello del deporte», señaló, antes de subrayar que más de 400 jóvenes ciclistas acudirán a la prueba.

Pombo explicó que la organización sigue introduciendo mejoras en cada edición, con «alguna sorpresa» en un recorrido que contará con cuatro circuitos para cinco categorías. Habrá zonas técnicas, aunque de escasa exigencia física, y un tramo de monte que aportará mayor dureza. «Creemos que es un circuito muy divertido», apuntó.

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La competición comenzará a las 10.00 horas y estará abierta a las categorías benjamín, promesa, principiante, alevín e infantil. El alcalde, David Castro, también puso en valor el trabajo realizado para preparar un trazado que este domingo volverá a llenar Leiro de bicicletas, familias y cantera.