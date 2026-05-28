Una vuelta a la cancha por una noble causa

Gustavo Andújar volverá este domingo a sentir el peso de una camiseta de juego. Lo hará a los 47 años, lejos de cualquier exigencia clasificatoria, pero con un motivo de los que justifican cualquier esfuerzo: ayudar en la lucha contra el cáncer. El único jugador vilagarciano que tiene su camiseta retirada en lo alto del pabellón Sara Gómez, símbolo de una trayectoria ejemplar en las filas del actual Sigaltec CLB, se vestirá de corto en Ourense para formar parte de la selección gallega de veteranos.

La cita será este domingo 31 de mayo, a las 17.00 horas, en el pabellón Paco Paz. Sobre la pista se medirán los Veteranos de la Federación Galega de Baloncesto y un combinado de jugadores con pasado en el Valencia Basket, en un encuentro organizado a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense. El partido coincidirá, además, con la celebración del Día Mundial sin Tabaco, convirtiendo el deporte y los hábitos saludables en el mejor mensaje frente al humo.

Para Gus Andújar, la llamada tuvo un valor especial. «Me llamó Tonecho Lorenzo y fue un motivo doble de alegría. Primero, porque hayan pensado en mí para un partido así y, segundo, por la causa de la que se trata. Ojalá venga mucha gente al Paco Paz porque merece la pena el motivo y la implicación», reconoce el exjugador vilagarciano, que vuelve a encontrarse con la competición desde una perspectiva diferente, pero con la misma responsabilidad de siempre.

Aunque no será un duelo marcado por la máxima exigencia deportiva, Andújar no ha querido presentarse de cualquier manera. El que fuera capitán histórico del club vilagarciano admite que está preparando la cita con seriedad. «Estoy entrenando con los equipos sénior del club porque llevaba cerca de un año sin tocar un balón de baloncesto», explica. Una frase que resume bien la forma de entender este regreso: sin presión, pero con respeto por el juego, por sus compañeros y por quienes acudan a las gradas.

El cartel del partido tendrá un evidente atractivo para los aficionados al baloncesto. En la selección gallega de veteranos figuran José Manuel Calvelo, Gustavo Andújar, Miguel Piñeiro, Esteban Gómez, Andrés Cadahía, Rubén Vila, Sony Vázquez, Juan Blanco, Javi Román, Manuel Aller, Chema González, Julio Jiménez y Lucho Fernández. En el cuerpo técnico estarán Antonio López Cid, Chema Royo, Moncho Novoa, Javier Figueiredo y Tonecho Lorenzo.

Andújar calificó de agradable sorpresa su convocatoria. / Iñaki Abella

Enfrente habrá nombres de mucho recorrido en el baloncesto nacional e internacional. El combinado de veteranos del Valencia Basket contará con Víctor Luengo, Víctor Claver, Kosta Perovic, Sergio Coteron, Alfonso Albert, José Miguel García, Javier Viguer, Juan Carlos Barros, José Luis «Indio» Díaz, Carlos Gallén, Carlos Rodríguez, Javier Coteron y Javier Carrasco. Una nómina de jugadores que convierte el amistoso en una oportunidad para disfrutar de figuras reconocibles y, al mismo tiempo, colaborar con una causa de enorme trascendencia social.

La recaudación se destinará íntegramente a la AECC de Ourense, dentro de su programa de prevención y promoción de hábitos de vida saludables. Las entradas tienen un precio de 10 euros para adultos y 3 euros para niños y niñas de hasta 16 años. Pueden adquirirse en la sede de la AECC en Ourense, situada en la calle Doctor Marañón 21, en la oficina de la entidad en el Hospital Santa María Nai y en la taquilla del Paco Paz el mismo día del encuentro.

La organización también ha habilitado una Fila 0 para quienes deseen colaborar aunque no puedan asistir, a través de la cuenta de ABANCA ES68 2080 0475 5630 4000 0077. Para reservas e información están disponibles los teléfonos 900 100 036 y 665 399 251.

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El reto está lanzado: llenar el Paco Paz. Cada entrada será una ayuda y cada asiento ocupado, una pequeña victoria. Para Vilagarcía, además, el partido tendrá un aliciente añadido: volver a ver en acción a Gus Andújar, un jugador que hizo historia en el Sara Gómez y que ahora regresa a la pista por una causa que está por encima de cualquier marcador.