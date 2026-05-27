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Baloncesto / Preinfantil

El Xuven de Cambados celebra el subcampeonato de Copa Arousana

La plantilla disputó la final en O Pombal.

La plantilla disputó la final en O Pombal. / Cedida

Diego Doval

Cambados

El equipo preinfantil femenino del Xuven de Cambados viene de proclamarse subcampeón de la Copa Arousana. El pasado sábado recibieron su trofeo en el pabellón de O Pombal de parte de la Federación Galega de Baloncesto para poner un gran broche a una temporada que desde el club califican de espectacular en lo que se refiere a «trabajo duro, entusiasmo y dedicación».

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