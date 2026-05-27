Baloncesto / Preinfantil
El Xuven de Cambados celebra el subcampeonato de Copa Arousana
Cambados
El equipo preinfantil femenino del Xuven de Cambados viene de proclamarse subcampeón de la Copa Arousana. El pasado sábado recibieron su trofeo en el pabellón de O Pombal de parte de la Federación Galega de Baloncesto para poner un gran broche a una temporada que desde el club califican de espectacular en lo que se refiere a «trabajo duro, entusiasmo y dedicación».
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