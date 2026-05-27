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Fútbol /Alevín

Vilaxoán cita al futuro del fútbol femenino

La RC Soccer Cup reunirá a 19 equipos alevines del 29 al 31 de mayo

El Atlético Villalonga será uno de los participantes.

El Atlético Villalonga será uno de los participantes. / FdV

Diego Doval

Vilagarcía

Vilagarcía acogerá del 29 al 31 de mayo la III RC Soccer Cup Femenino, torneo alevín que se disputará en el campo municipal de Vilaxoán. La cita reunirá a 19 equipos de Galicia, España y Portugal, entre ellos As Celtas, vigente campeón. Sporting de Braga, Guimaraes, Real Valladolid, Getafe Femenino o Atlético Arousana figuran en un cartel que promete nivel. La organización espera una gran afluencia de público en tres jornadas pensadas para impulsar el talento joven, la convivencia y los valores del fútbol base.

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