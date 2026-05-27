Fútbol /Alevín
Vilaxoán cita al futuro del fútbol femenino
La RC Soccer Cup reunirá a 19 equipos alevines del 29 al 31 de mayo
Vilagarcía
Vilagarcía acogerá del 29 al 31 de mayo la III RC Soccer Cup Femenino, torneo alevín que se disputará en el campo municipal de Vilaxoán. La cita reunirá a 19 equipos de Galicia, España y Portugal, entre ellos As Celtas, vigente campeón. Sporting de Braga, Guimaraes, Real Valladolid, Getafe Femenino o Atlético Arousana figuran en un cartel que promete nivel. La organización espera una gran afluencia de público en tres jornadas pensadas para impulsar el talento joven, la convivencia y los valores del fútbol base.
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