Cita de talla internacional en el campo de Monte Redondo

Vilanova acogerá el 6 de junio el II Torneo Internacional Infantil F11 Monte Redondo, una cita organizada por la S.D. Chispa de Corón, que reunirá en el campo de la parroquia a equipos de categoría infantil en una jornada de competición, convivencia y formación.

El alcalde, Gonzalo Durán, agradeció al club su trabajo y destacó que el campeonato «está convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más importantes del municipio». También avanzó que será la despedida del actual césped de Monte Redondo, antes de su próxima renovación. La concelleira de Deportes, Eliana Vidal, animó a la vecindad a disfrutar del torneo, mientras Javier Tourís subrayó su impacto deportivo, turístico y económico.

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El cartel contará con los portugueses Famalicão y Vitória de Guimarães y equipos históricos gallegos. La cita incluirá una mesa redonda sobre el papel educativo del fútbol base y un homenaje al fútbol genuino.