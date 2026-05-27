Chus Mateo encabeza el cartel de ponentes del Clínic Vilagarcía

El Clinic Vilagarcía de Baloncesto volverá a convertir al CIFP Fontecarmoa en punto de encuentro para técnicos, docentes y alumnado con un cartel de primer nivel encabezado por Chus Mateo. La cita se celebrará los días 12, en horario de tarde, y 13 de junio, por la mañana, dentro de una actividad que desde hace 17 años cierra el curso académico del ciclo de Técnicos Deportivos de Baloncesto reuniendo en Fontecarmoa a profesionales procedentes de distintas realidades del deporte de la canasta.

El gran reclamo de esta edición será Chus Mateo, actual seleccionador español masculino tras relevar en 2025 a Sergio Scariolo. El técnico madrileño, con trayectoria en la cantera del Real Madrid, clubes como Unicaja, CAI Zaragoza o Fuenlabrada, y posteriormente de nuevo en el club blanco, fue ayudante de Pablo Laso desde 2014 y asumió el banquillo madridista en 2022. En esa etapa conquistó dos Supercopas, una Copa del Rey, una Liga ACB y la Euroliga de Kaunas, todavía recordada por su desenlace épico.

«Queremos acercar a Galicia a referentes del baloncesto actual», subrayan desde la organización de un clínic por el que ya pasaron nombres como Aíto García Reneses, Xavi Pascual, Pablo Laso, Pedro Martínez, Txus Vidorreta, Moncho Fernández o Luis Casimiro, entre otros.

El cartel volverá a contar precisamente con Moncho Fernández, el entrenador gallego con más partidos en la Liga ACB. Tras su llegada al Basquet Girona para salvar la categoría, el técnico logró consolidar al equipo, competir por el playoff y alcanzar los 500 encuentros en la Liga Endesa, una cifra que refuerza su capacidad de adaptación y competitividad.

Moncho Fernández también estará dando conocimiento en Vilagarcía. / Mariscal

El baloncesto femenino también tendrá protagonismo con acento gallego. El Ensino Lugo estará representado por Suso Garrido, elegido recientemente mejor técnico de la Liga Femenina Endesa tras llevar al conjunto lucense a la Copa de la Reina y al playoff por el título, y por su ayudante Diego Fernández, preparador coruñés con amplia experiencia formativa y en proyectos sénior como Santo Domingo de Betanzos o el Horsholm danés.

La inscripción presencial al clínic tendrá un coste de 10 euros, mientras que la opción en streaming será de 20. Alumnos, exalumnos y docentes podrán asistir gratis. Las reservas deben tramitarse en el correo cursobaloncesto@gmail.com y habrá más información en la web del CIFP Fontecarmoa.

Además, el centro mantiene abierto el plazo de inscripción para los ciclos de Grado Medio de Técnico Deportivo de Baloncesto y Vela del curso 2026-27, con finalización el 25 de junio. La prueba específica de acceso será el 16 de julio, a las 10.00 horas, en el gimnasio del centro, aunque quedarán exentos en baloncesto quienes acrediten haber jugado o entrenado una temporada entre infantil y sénior mediante certificado federativo.

En vela, el ciclo medio mantiene los mismos plazos, con solo 12 plazas disponibles y opciones de convalidación para deportistas de alto nivel o titulados en TAFAD, AF o CAFYD. También se prevén prácticas Erasmus en Grecia, Portugal o Croacia.

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El CIFP Fontecarmoa ofertará además el Grado Superior de Técnico Deportivo Superior de Baloncesto, máxima titulación oficial para entrenar en España y Europa. Será el único ciclo público de esta especialidad, con un coste de 138 euros —160 para nuevo alumnado— y plazo de inscripción hasta el 30 de julio.