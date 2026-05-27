Atletismo
Breogán Pérez se corona en la pértiga gallega sub 16
El atleta de Catoira logró el oro en Lugo con 3,01 metros y una mejora personal de más de 40 centímetros
La primera jornada del Campeonato Galego Sub-16 al Aire Libre, disputada en las pistas de Lugo, dejó como gran protagonista a Breogán López. El atleta natural de Catoira se proclamó campeón gallego en salto con pértiga con una mejor marca de 3,01 metros, registro que supone además una nueva mejor marca personal tras mejorar en más de 40 centímetros.
Breogán también compitió en los 100 metros lisos, donde terminó décimo con 12.61, igualmente marca personal. En la misma prueba, Yago Tarrío firmó una meritoria 13ª plaza con 12.76, también plusmarca propia en su primer año en la categoría. Aitana Fernández fue undécima en disco con 18,22 metros.
La segunda jornada tuvo que ser aplazada por la alerta de tormentas y se celebrará mañana en el mismo recinto, con Aitana Fernández y Lara Oubiña en martillo.
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