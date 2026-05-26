Julio Suárez, campeón gallego de partidas relámpago

El maestro internacional Julio Suárez Gómez, del Club Xadrez Fontecarmoa de Vilagarcía, se proclamó campeón gallego individual en la modalidad de partidas relámpago. La competición se disputó el pasado fin de semana en el Hotel Scala de Padrón, bajo la organización de la Federación Galega de Xadrez y con la participación de más de 300 ajedrecistas. En el podio le acompañaron Diego Cacheiro y José Antonio Sande.