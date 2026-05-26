Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asientos de Forvia para StellantisIago AspasZapateroTransferencia AP-9PAU GaliciaEl secreto del MundialFuerzas Armadas Vigo
instagramlinkedin

Ajedrez

Julio Suárez, campeón gallego de partidas relámpago

El jugador del Xadrez Fontecarmoa se impuso en Padrón en una cita con más de 300 participantes

Julio Suárez recibió el trofeo de manos de Ángel Vilas.

Julio Suárez recibió el trofeo de manos de Ángel Vilas. / Cedida

Diego Doval

Vilagarcía

El maestro internacional Julio Suárez Gómez, del Club Xadrez Fontecarmoa de Vilagarcía, se proclamó campeón gallego individual en la modalidad de partidas relámpago. La competición se disputó el pasado fin de semana en el Hotel Scala de Padrón, bajo la organización de la Federación Galega de Xadrez y con la participación de más de 300 ajedrecistas. En el podio le acompañaron Diego Cacheiro y José Antonio Sande.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
  2. Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
  3. Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
  4. Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
  5. Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
  6. Teniente coronel Costas y capitán Mesías, dos vigueses en el Ejército de Tierra
  7. Muere un vecino de Guillade durante la subida a A Franqueira
  8. Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes

Julio Suárez, campeón gallego de partidas relámpago

Julio Suárez, campeón gallego de partidas relámpago

A Illa solicita 40.000 euros para renovar la iluminación de A Bouza

A Illa solicita 40.000 euros para renovar la iluminación de A Bouza

Jóvenes y unidos: así es la tripulación del buque 'Blas de Lezo' amarrado en Vigo

Jóvenes y unidos: así es la tripulación del buque 'Blas de Lezo' amarrado en Vigo

Vigo tendrá hasta el domingo dos fragatas de la Armada abiertas al público en la terminal de cruceros: Blas de Lezo y Almirante Juan de Borbón

Vigo tendrá hasta el domingo dos fragatas de la Armada abiertas al público en la terminal de cruceros: Blas de Lezo y Almirante Juan de Borbón

La obra del campo de O Morrazo comienza con el desmontaje del césped y la previsión de finalizar los trabajos en la última semana de junio

La obra para el cambio de césped del campo de Morrazo ya está en marcha

Vilanova busca dos alumnos para cursos gratuitos

Vilanova busca dos alumnos para cursos gratuitos
Tracking Pixel Contents