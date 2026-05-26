Ajedrez
Julio Suárez, campeón gallego de partidas relámpago
El jugador del Xadrez Fontecarmoa se impuso en Padrón en una cita con más de 300 participantes
Vilagarcía
El maestro internacional Julio Suárez Gómez, del Club Xadrez Fontecarmoa de Vilagarcía, se proclamó campeón gallego individual en la modalidad de partidas relámpago. La competición se disputó el pasado fin de semana en el Hotel Scala de Padrón, bajo la organización de la Federación Galega de Xadrez y con la participación de más de 300 ajedrecistas. En el podio le acompañaron Diego Cacheiro y José Antonio Sande.
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