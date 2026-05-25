Silvia Gago, la promesa arousana que brilló en Trasona

La canoa parece haber sumado un nuevo nombre a la larga lista de arousanos que han brillado con luz propia en esta modalidad que tantas alegrías ha ofrecido a los clubes de la comarca. Este es el de la joven júnior del Náutico O Muíño de Ribadumia, Silvia Gago, que fue uno de los nombres destacados en la II Copa de España que se celebró el pasado fin de semana en Trasona al conseguir la clasificación para el Mundial juvenil y sub-23 que se disputará en la localidad canadiense de Halifax (entre el 1 y el 5 de julio) y para el Europeo de Szeged (del 23 al 26 de julio).

La joven del O Muíño ganó el selectivo del C-1 500 el jueves, pero volvió a repetir triunfo en esa distancia durante la Copa, una victoria a la que sumaría pocas horas después la del C-1 200, lo que le permitía hacerse con la representación de las dos distancias olímpicas de la canoa femenina, el C-1 200 y el C-2 500, donde compartirá barco con Lucía Pizarro, del Piragüismo Aranjuez. A mayores, en el Mundial participará en el C-4 500 y es muy probable que también sea la representante española en la prueba del C-1 5.000 relevos.

El club también sumó la victoria en el C-2 500 de Adrián Sieiro y Manuel Fontán que, recién llegados de las copas del Mundo de Szeged y Brandemburgo, no dieron opción a la sorpresa, llevándose el oro en la prueba. También los canoístas Carlos Picón y Lara Remigio tienen muchas posibilidades de formar parte del equipo español que participe en los mundiales universitarios.

Otros nombres destacados que deja la II Copa de España disputada en aguas del embalse de trasona, en la localidad asturiana de Avilés, deja más nombres arousanos en los diferentes podios. Uno de ellos es el del palista vilagarciano del As Torres Romaría Vikinga, Pedro Torrado, que cerró su clasificación para los Juegos del Mediterráneo en el C-1 1.000 a lo que sumó una segunda posición en el C-1 500, tan solo superado por Pablo Crespo.

La cambadesa Sofía Parada, del Club Cofradía de Pescadores de Portonovo, lograba la tercera plaza en el K-1 200 y sumaba una medalla de oro en el K-4 500 y en el K-2 500 juvenil. Otros dos oros logrados por la flota arousana fue el obtenido por la grovense del Piragüismo Poio, Valeria Oliveira, en el C-2 500 sénior junto a Alba Rodríguez Requejo; y conseguido por la isleña Lucía Tenreiro, del Fluvial de Lugo, en el K-4 500 sénior femenino.

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Por último, el isleño Gabriel Suárez, del Piragüismo Illa de Arousa, conseguía un bronce en la prueba de paracanoe PV3 200 sénior.