El Porto revalida su corona en la meca del fútbol alevín mundial

El FC Porto volvió a proclamarse campeón del Arousa Fútbol 7. El conjunto portugués revalidó en los campos de A Senra, en Ribadumia, el título conquistado en 2025 después de imponerse al Valencia por 3-0 en una final que cerró tres días de competición alevín con algunas de las mejores canteras del fútbol internacional como protagonistas.

La cita reunió a veinte equipos y volvió a situar a Ribadumia en el mapa del fútbol base. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Inter de Milán, Benfica, Sporting de Portugal, Braga, Vissel Kobe, Celta, Deportivo, Espanyol, Valencia o FC Porto formaron parte de un torneo que combina exigencia deportiva, convivencia y aprendizaje. La final de este domingo confirmó de nuevo el dominio del Porto, que encontró una de sus mejores versiones en el momento decisivo.

El partido por el título se resolvió con goles de Pavel Subbotin, Diego Tavares y João Magalhaes. El 3-0 dio la corona al equipo luso ante un Valencia que también completó una edición sobresaliente. La final tuvo, además, un punto de revancha deportiva. Ambos equipos se habían enfrentado apenas 24 horas antes en la fase de grupos y entonces el triunfo fue valencianista por 4-1. En el duelo definitivo, sin embargo, el Porto mostró mayor pegada y solidez para repetir éxito en A Senra.

El Valencia hizo el pasillo de honor a los portugueses. | NOÉ PARGA

La última jornada arrancó con unas semifinales de enorme emoción. En la primera, el FC Porto superó al Manchester United por un ajustado 4-3. El conjunto inglés, debutante en el AF7, se despidió en semifinales tras dejar una imagen muy positiva y con una valoración muy satisfactoria de su primera experiencia en el torneo. En la segunda semifinal, el Valencia eliminó al Barcelona tras un gran duelo. El tiempo reglamentario terminó con empate a un gol y la eliminatoria se decidió en el desempate, donde los valencianos se impusieron por 3-2.

El camino hacia la final también dejó unos cuartos de mucho nivel. El Porto apeó al Celta por 2-1, el Manchester United venció al Sporting de Portugal por idéntico resultado, el Valencia superó al Deportivo por 1-0 y el Barcelona derrotó al Real Madrid por 2-1. El papel del Celta merece una mención especial. El equipo vigués había sido primero de su grupo en la fase inicial, por delante de rivales como Espanyol, Sporting Braga, Inter de Milán y Pabellón de Ourense, pero se cruzó en cuartos con el que acabaría siendo campeón.

El futbolista del Dortmund, Fabio Silva, junto al 7 ideal de esta edición. | NOÉ PARGA

La clausura incluyó también la entrega de premios individuales. Leo John Brooks, del Manchester United, fue elegido mejor jugador del torneo. El Vissel Kobe de Japón recibió el premio a la deportividad, después de volver a hacer gala de una exquisita educación deportiva. Simao Rebelo, del Sporting de Portugal, fue distinguido como mejor portero, mientras que Francisco Campos, del Porto, fue elegido mejor jugador por las aficiones. El reconocimiento al mejor entrenador fue para Cristian Castels, del Valencia.

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En la entrega de premios estuvo presente Fabio Silva, futbolista del Borussia Dortmund y padrino de esta edición gracias al patrocinio de New Balance. Su presencia puso el acento final a una competición que volvió a demostrar su capacidad para atraer talento, clubes de prestigio y afición. A Senra cerró otro Arousa Fútbol 7 con el Porto en lo más alto y con Ribadumia consolidada como escaparate internacional del fútbol alevín.