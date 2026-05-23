A Senra entra en su día grande tras una jornada de emociones

El Arousa Fútbol 7 entra hoy en su día grande en A Senra después de una segunda jornada que volvió a confirmar la dimensión internacional de un torneo alevín que hace tiempo que dejó de ser solo una cita deportiva para convertirse en una referencia formativa. Ribadumia decidirá el campeón con las semifinales, programadas desde las 10.00 horas, y una final que arrancará a las 12.00 del mediodía, como cierre de una edición en la que el talento volvió a mezclarse con la emoción y los valores.

El sábado dejó marcadores, eliminatorias y momentos de alta intensidad, pero también una de esas imágenes que explican por qué el AF7 traspasa fronteras. El Vissel Kobe, representante japonés, fue ovacionado por la afición del FC Porto después de caer ante el conjunto luso en la primera ronda del cuadro final. El Porto se impuso por 1-0, con un gol de Diego Oliveira, y apartó al equipo nipón del camino hacia el título. Sin embargo, el comportamiento de los jugadores del Vissel Kobe y su manera de competir se ganaron el reconocimiento de la grada rival, en una escena que dio sentido al componente educativo del torneo. El resultado figura en el cuadro final del campeonato, con el triunfo portista por la mínima ante el conjunto japonés.

El Porto volvió a ser protagonista poco después en los cuartos de final. Allí se cruzó con el Celta, que había accedido directamente a esa ronda como campeón de su grupo en la fase de clasificación. El equipo vigués empezó por delante, pero el conjunto portugués logró darle la vuelta al marcador y se impuso por 1-2, dejando fuera a uno de los equipos gallegos llamados a pelear por las cotas más altas. Ese triunfo permitió al Porto asegurarse presencia en la primera semifinal, prevista para las 10.00 horas.

El Manchester United mostró un buen nivel futbolístico. / Noe Parga

La carrera hacia el título mantuvo hasta última hora el nivel de un cartel de auténtico lujo. En A Senra seguían todavía clubes de la talla de Real Madrid, Barcelona, Sporting de Portugal o Manchester United, además de otros conjuntos que fueron dejando huella a lo largo del fin de semana. El propio cuadro del torneo reflejaba al cierre de la jornada cruces de cuartos con nombres de enorme tradición internacional, como el Sporting-Manchester United, el Valencia-Deportivo y el Barcelona-Real Madrid, antes de definir por completo las semifinales.

La segunda jornada también sirvió para medir la capacidad competitiva de muchas canteras en partidos ajustados y de máxima exigencia. El Manchester United había superado al Betis por 0-3 en la primera ronda del cuadro final, el Deportivo dejó fuera al Espanyol en los penaltis tras empatar 1-1, y el Real Madrid venció al Braga por 2-0 para seguir adelante en la pelea por el título.

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El AF7 encara así su desenlace con todo abierto y con el ambiente de las grandes citas. A Senra volverá a madrugar para recibir unas semifinales que empezarán a las 10.00 y continuarán a las 10.50, antes de la final de las 12.00. Será el último capítulo de un torneo que vuelve a situar a Ribadumia en el mapa del fútbol base internacional y que, más allá de los resultados, deja escenas que permanecen: niños compitiendo como futuros profesionales, aficiones reconociendo al rival y una comarca convertida durante un fin de semana en punto de encuentro de algunas de las mejores canteras del mundo.