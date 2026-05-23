El segundo equipo del Sigaltec logra el ascenso a 1ª Autonómica

El segundo equipo sénior del Sigaltec CLB ha conseguido el ascenso a 1ª Autonómica tras imponerse en la semifinal de la final a cuatro de 2ª Autonómica al Liceo La Paz de A Coruña por 50-68 que se disputa en Santiago de Compostela.

El equipo dirigido por Xoán Trigo hizo de la defensa y el control del rebote las bases de una trabajada victoria. Un resultado que llegó además ante un rival al que no le habían podido superar en los duelos de liga regular.

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Cerca de un centenar de aficionados vilagarcianos acompañaron al equipo en el pabellón compostelano de Fontiñas en una alegría más para el club en una temporada para el recuerdo. Y es que el segundo equipo de la entidad alcanza así la categoría que ocupaban los de Luis Gabín hasta el pasado año en el que culminaron el retorno a la actual 3ª FEB.