Baloncesto / Senior masculino
El segundo equipo del Sigaltec logra el ascenso a 1ª Autonómica
Se impusieron en la semifinal de la final a cuatro de 2ª Autonómica al Liceo La Paz coruñés (50-68)
El segundo equipo sénior del Sigaltec CLB ha conseguido el ascenso a 1ª Autonómica tras imponerse en la semifinal de la final a cuatro de 2ª Autonómica al Liceo La Paz de A Coruña por 50-68 que se disputa en Santiago de Compostela.
El equipo dirigido por Xoán Trigo hizo de la defensa y el control del rebote las bases de una trabajada victoria. Un resultado que llegó además ante un rival al que no le habían podido superar en los duelos de liga regular.
Cerca de un centenar de aficionados vilagarcianos acompañaron al equipo en el pabellón compostelano de Fontiñas en una alegría más para el club en una temporada para el recuerdo. Y es que el segundo equipo de la entidad alcanza así la categoría que ocupaban los de Luis Gabín hasta el pasado año en el que culminaron el retorno a la actual 3ª FEB.
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