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Piragüismo | Categoría Júnior

Silvia Gago sella el billete al Mundial y al Europeo

La palista del Club Náutico O Muíño ganó el C1 500 júnior femenino en el Selectivo Nacional de Sprint

Silvia Gago está becada en el CAR de Murcia.

Silvia Gago está becada en el CAR de Murcia. / Cedida

Diego Doval

Arousa

Silvia Gago, deportista del Club Náutico O Muíño, logró la clasificación para el Mundial de Canadá y el Campeonato de Europa de Hungría tras imponerse en el Selectivo Nacional de Sprint Júnior. La arousana ganó la final A del C1 500 metros júnior femenino con un tiempo de 2:11, por delante de Lucía Pizarro, de Aranjuez. Su próximo reto será el Europeo de Szeged, del 23 al 26 de julio, antes del Mundial, del 31 de julio al 2 de agosto.

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