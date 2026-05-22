Silvia Gago sella el billete al Mundial y al Europeo

Silvia Gago, deportista del Club Náutico O Muíño, logró la clasificación para el Mundial de Canadá y el Campeonato de Europa de Hungría tras imponerse en el Selectivo Nacional de Sprint Júnior. La arousana ganó la final A del C1 500 metros júnior femenino con un tiempo de 2:11, por delante de Lucía Pizarro, de Aranjuez. Su próximo reto será el Europeo de Szeged, del 23 al 26 de julio, antes del Mundial, del 31 de julio al 2 de agosto.