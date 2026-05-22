A Senra abre la puerta al fútbol del futuro

El Arousa Fútbol 7 volvió a convertir Ribadumia en un escaparate del fútbol base internacional. La primera jornada del torneo arrancó en las instalaciones de A Senra desde primera hora de la mañana y lo hizo con una expectación acorde a la dimensión de una cita que reúne a algunos de los clubes más poderosos del planeta en categoría alevín. Con dos campos habilitados y partidos de forma casi ininterrumpida, el recinto fue adquiriendo desde el inicio ese ambiente propio de los grandes torneos: fútbol, gradas llenas, acentos de distintos países y una sensación constante de estar asistiendo al primer paso de futuros talentos.

Por A Senra desfilaron equipos de la talla del Inter de Milán, Barcelona, Real Madrid, Manchester United o Vissel Kobe, en una jornada que sirvió para tomar la temperatura competitiva al cuadro y para empezar a distinguir a los conjuntos que pueden llegar con opciones reales a la final del domingo, prevista para las 12.00 horas. La fase de grupos dejó resultados de todo tipo, pero también algunas certezas. El nivel es alto, el margen de error muy pequeño y cada partido tiene valor en un torneo que ha construido su prestigio con un cuadro de honor al alcance de muy pocas competiciones de fútbol base.

La calidad deportiva está fuera de toda duda. / Iñaki Abella

La representación portuguesa fue una de las grandes protagonistas del estreno. El FC Porto lanzó un aviso contundente con dos victorias por 6-0 ante el Compostela y el Manchester United, una puesta en escena que lo sitúa de inmediato entre los aspirantes a todo. También el Sporting de Portugal exhibió músculo competitivo y el Benfica dejó señales de equipo preparado para estar en las eliminatorias decisivas. La escuela lusa, siempre reconocible por su mezcla de técnica, intensidad y madurez táctica, volvió a dejar huella en Ribadumia.

El fútbol español tampoco faltó a la cita con nombres propios. El Betis mostró su habitual carácter competitivo y el Real Madrid atrajo buena parte de las miradas, no solo por el peso de su camiseta, sino también por la presencia bajo palos de Martín Casillas, hijo del legendario portero blanco y de la selección española. Su participación añadió otro punto de interés a un torneo acostumbrado a reunir historias que van más allá del resultado inmediato.

A Senra presenta un excelente ambiente de fútbol. / Iñaki Abella

El otro gran espectáculo estuvo en la grada. Las aficiones fueron desfilando por A Senra durante toda la jornada y aportaron color, ruido y diversidad a una competición que se vive tanto dentro como fuera del campo. Nacionalidades como la británica, japonesa, italiana o portuguesa convivieron en el recinto con el público gallego, reforzando la imagen de una cita internacional plenamente consolidada. En Ribadumia no solo se juega al fútbol: se comparte una cultura deportiva global alrededor de niños que ya compiten con el escudo de clubes gigantes.

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La jornada del sábado comenzará a las nueve de la mañana y tendrá su punto de máxima tensión a partir de las cinco de la tarde, cuando arranquen las eliminatorias. Entonces el margen se reducirá todavía más y A Senra empezará a señalar qué dos equipos tendrán el privilegio de disputar el domingo la final de un torneo de jerarquía singular. El primer día ya dejó una conclusión clara: el Arousa Fútbol 7 vuelve a estar a la altura de su prestigio.