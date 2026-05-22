Baloncesto | 1ª FEB
Martín Fernández cumplirá su tercera temporada en el COB Ourense
El jugador vilagarciano ha convencido a Moncho López para seguir apuntalando su carrera en la segunda categoría nacional
Vilagarcía
Martín Fernández seguirá en el Club Ourense Baloncesto. El equipo dirigido por Moncho López anunció ayer la continuidad del jugador vilagarciano, que afrontará su tercera temporada en el conjunto de As Burgas, de 1ª FEB. El exterior mantuvo el pasado curso su progresión ascendente y se consolidó como revulsivo del equipo gracias a su verticalidad, descaro y capacidad anotadora. Disputó 29 partidos, con medias de 8 puntos y 2 rebotes en solo 13 minutos, y alcanzó los diez o más puntos en doce encuentros. Destacó ante Movistar Estudiantes y en su regreso a Fontes do Sar frente al Monbus Obradoiro.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
- Paso adelante en Vigo para convertir un barrio en «referencia de Europa»: el proyecto estará listo después del verano
- El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
- Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular