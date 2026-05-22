Martín Fernández cumplirá su tercera temporada en el COB Ourense

Martín Fernández seguirá en el Club Ourense Baloncesto. El equipo dirigido por Moncho López anunció ayer la continuidad del jugador vilagarciano, que afrontará su tercera temporada en el conjunto de As Burgas, de 1ª FEB. El exterior mantuvo el pasado curso su progresión ascendente y se consolidó como revulsivo del equipo gracias a su verticalidad, descaro y capacidad anotadora. Disputó 29 partidos, con medias de 8 puntos y 2 rebotes en solo 13 minutos, y alcanzó los diez o más puntos en doce encuentros. Destacó ante Movistar Estudiantes y en su regreso a Fontes do Sar frente al Monbus Obradoiro.