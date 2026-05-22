Adrián Pumar se hace cargo del banquillo del Inelsa Solar Asmubal

Adrián Pumar Alonso será el nuevo entrenador del Asmubal Inelsa Solar. El nuevo técnico, natural de Cangas, llega para estrenarse con un equipo femenino que jugará en la División de Plata nacional.

En sus años de jugador, Adrián Pumar había militado en el Teucro, logrando con el equipo pontevedrés el ascenso a Asobal. Luego lo había hecho en el Cangas Frigoríficos del Morrazo jugando en Asobal. Esa condición de jugador la dejó hace una década para dar el salto a los banquillos. Pasó por la base del Teucro, luego dirigió al sénior femenino, y la selección gallega cadete. Luego, hace dos años, dirigió al Saeplast Cañiza masculino en Primera Nacional, y en esta última temporada estuvo ligado a la base del Cangas. Amén de ello, en el plano laboral ejerce como profesor.

El relevo de Juan Costas, que entrenará en la base del Carballal, reconoce que «es uno de esos retos que me ilusionan y agradezco la posibilidad que me ha llegado desde Meaño». Explica que «por ahora solo mantuve una reunión un informal con las jugadoras, y al cabo tocará el ir hablando con ellas de manera individual para ir conociendo sus expectativas y su nivel de implicación». Con respecto a fichajes apunta «por el momento toca ver altas y bajas y, partir de ahí apuntalar dentro de las posibilidades del club».

Se espera que la próxima temporada sirva para recuperar a jugadoras, confiando en el regreso a las canchas de la central vallisoletana Eli Méndez y la argentina Sofía Arangio. También puede ser la del retorno de Carol Fajardo, veterana pivote brasileña, tras su año de maternidad.

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El combinar estas jugadoras con las juveniles que han irrumpido en la última temporada, comandadas por una Raquel Muñiz que fue convocada con la selección española juvenil esta temporada, se presume como una de las claves para la campaña 2026-27.