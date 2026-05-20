«No es fácil mantener tantos años un torneo con esta reputación internacional»

Ribadumia cuenta las horas que faltan para el arranque el viernes del Arousa Fútbol 7. Algunos de los mejores clubes del mundo estarán en A Senra en una edición que será apadrinada por Fabio Silva, delantero portugués del Borussia Dortmund y que fue el máximo goleador del evento en 2014, año de nacimiento de los jugadores alevines que desplegarán ahora su talento.

¿Qué siente al volver a estar vinculado al Arousa Fútbol 7, esta vez como padrino, después de haberlo jugado en 2014 con el FC Porto?

Es muy especial volver a un torneo que forma parte de mi infancia y de mi camino en el fútbol. Cuando eres niño no imaginas todo lo que puede venir después, pero guardas esas experiencias para siempre. Poder regresar ahora como padrino es un orgullo enorme y también una forma de agradecer lo que viví aquí.

Han pasado doce años desde aquella participación. ¿Qué recuerdos conserva de aquel torneo?

Recuerdo un ambiente increíble, muchos equipos fuertes, jugué frente a Nico Williams, muchos niños con ilusión y una sensación de competir contra algunos de los mejores jugadores de nuestra edad. Todavía recuerdo muchas veces aquellos partidos por los vídeos que siguen en YouTube. También recuerdo la pasión de la gente y cómo todo estaba muy bien organizado. Son torneos que te marcan muchísimo cuando eres pequeño.

¿Qué significaba para un niño del FC Porto venir a un torneo en el que estaban algunos de los mejores clubes del mundo?

Significaba muchísimo. Cuando eres niño quieres medirte con los mejores, ver el nivel de otros clubes y demostrar también tu calidad. Jugar este tipo de torneos te hace sentir que estás en un escenario importante y eso aumenta todavía más la motivación.

Mi familia siempre me ayudó a mantener los pies en el suelo y a entender que el fútbol es muy importante, pero que también hay cosas más importantes en la vida

¿Cree que torneos como el AF7 ayudan a un niño a empezar a entender lo que exige el fútbol de alto nivel?

Sí, porque empiezas a convivir con la presión competitiva, con equipos de mucho nivel y con contextos diferentes. Aprendes a competir, a gestionar emociones y a entender que el talento por sí solo no es suficiente. Son experiencias muy importantes para el crecimiento de cualquier jugador.

Muchos de los participantes de este año soñarán con llegar al fútbol profesional. ¿Qué consejo les daría para disfrutar del torneo sin obsesionarse con el futuro?

Les diría que disfruten del momento. Cuando eres niño tienes que competir y querer ganar, claro, pero también disfrutar jugando al fútbol. Muchas veces pensamos demasiado en el futuro y nos olvidamos de vivir las experiencias. Lo más importante es seguir trabajando, escuchar a las personas correctas y mantener la pasión por el juego.

Silva, cuarto por la izquierda, fue elegido en el 7 ideal de la edición de 2014. / Noe Parga

En la grada habrá muchos padres viendo a sus hijos competir en un escaparate muy importante. ¿Qué papel cree que deben tener las familias en una etapa así?

Un papel de equilibrio y apoyo. El fútbol ya tiene mucha presión naturalmente, así que la familia debe ser un lugar de tranquilidad y estabilidad. Los niños necesitan sentir apoyo independientemente de si juegan bien o mal.

Si mi historia puede inspirar a algún niño a seguir luchando por sus sueños, ya vale la pena

¿Qué importancia tuvo su entorno familiar para que usted pudiera crecer como futbolista sin perder estabilidad personal?

Fue fundamental. Mi familia siempre me ayudó a mantener los pies en el suelo y a entender que el fútbol es muy importante, pero que también hay cosas más importantes en la vida. Mi padre fue jugador, campeón nacional y llegó a la selección nacional. Mi agente también fue futbolista profesional. Intento mantener cerca a las personas que tienen experiencia y aprender de su sabiduría. Tener una estructura familiar fuerte ayuda muchísimo tanto en los momentos buenos como en los difíciles. También mantengo cerca a mis amigos de infancia, los que me vieron crecer. Mi familia, mis amigos y mi entorno son fundamentales para mantener el equilibrio emocional.

¿Qué parte del camino no se ve desde fuera cuando se habla de un futbolista profesional?

La gente normalmente solo ve el partido o el resultado final. No ve los sacrificios, la presión diaria, las dudas, los momentos complicados o todo el trabajo que hay detrás para mantenerse en la élite. El fútbol profesional exige muchísimo mental y emocionalmente.

El futbolista luso juega en el Borussia Dortmund. / Cedida

¿Sigue sintiendo que mantiene algo de aquel niño competitivo que brilló en el Arousa Fútbol 7?

Sí, totalmente. Creo que esa ilusión y esa competitividad nunca pueden desaparecer. Evidentemente maduras y aprendes muchas cosas con el tiempo, pero la ambición de competir, mejorar y ganar sigue siendo la misma.

¿Qué responsabilidad siente al ser padrino de un torneo que forma parte de su propia historia como futbolista?

Lo siento como una responsabilidad bonita. Si mi historia puede inspirar a algún niño a seguir luchando por sus sueños, ya vale la pena. Sé lo importantes que son estos momentos cuando eres pequeño y por eso intento estar cercano a los niños y disfrutar también con ellos.

¿Cuánto mérito le da a que una organización como la del AF7 haya conseguido que tantos clubes de primer nivel miren a Ribadumia como referencia formativa?

Tiene muchísimo mérito. No es fácil mantener durante tantos años un torneo con este nivel y esta reputación internacional. Eso demuestra el trabajo serio que hay detrás y el cariño con el que organizan todo. Hoy el Arousa Fútbol 7 es una referencia para muchísima gente en el fútbol base.

¿Qué le diría a los niños que participen e n el AF7?

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Que disfruten cada momento, porque estos recuerdos quedan para siempre. Que compitan al máximo, respeten a todos y aprovechen la oportunidad de jugar contra grandes equipos y jugadores. Y, sobre todo, que nunca pierdan la alegría de jugar al fútbol. Mi madre y mi tío, que prácticamente vive conmigo, siempre me dicen lo mismo: «Hagas lo que hagas, hazlo siempre con una sonrisa». n