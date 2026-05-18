Pontecesures celebra un ascenso histórico a 1ª Autonómica

El Club Baloncesto Río Ulla ya es equipo de Primera División Autonómica sénior femenina. El Clínica Dental Mª Jesús García-Río Ulla culminó este domingo una temporada sobresaliente al superar al Sarria en la semifinal eliminatoria y sellar un ascenso de enorme valor para un club de una villa de apenas tres mil habitantes. El éxito llega, además, en el año en el que la entidad celebra su 40 aniversario.

El equipo fue construyendo la hazaña desde una liga marcada por la fortaleza, la unión y el compromiso. Su baloncesto dinámico, sostenido en una defensa intensa, le permitió correr al contraataque, pelear cada balón con ambición y encontrar siempre el pase a la compañera mejor situada. Una receta sencilla, pero muy difícil de ejecutar con tanta continuidad.

La primera vuelta fue inmaculada, con triunfos de peso ante rivales directos como el EDO Blanco Amor en casa y el COB Ourense a domicilio. En el ecuador de la competición, el Río Ulla empezó a sentir que podía alcanzar algo histórico. La única derrota llegó a falta de cuatro jornadas, en la pista del EDO Blanco Amor, aunque el basketaverage mantuvo a salvo el primer puesto.

La plantilla cesureña destaca por su juventud. / Cedida

Campeón del grupo Sur de Segunda Autonómica, el conjunto cesureño accedió directamente a la semifinal por el título. Allí eliminó al Sarria tras ganar primero en tierras lucenses por 73-86 y rematar la faena en Pontecesures, ante más de 200 personas, con un 79-71 que desató la celebración.

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El ascenso ya está logrado, pero queda la final por el título ante el COB Ourense. Será este fin de semana en Pontecesures, con el factor cancha a favor y ante un rival al que ya derrotó dos veces, aunque llega en un gran momento.