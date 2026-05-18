Fran Blanco, entrenador del Ribadumia: «Ha sido una temporada de 10»

El Ribadumia ya es equipo de Preferente. El conjunto aurinegro puso el broche a una temporada impecable con una victoria en A Golada por 0-3 que le permitió asegurar el título de liga del grupo 5 de Primera Futgal. Lo hizo con 87 puntos, solo uno más que un Marín que apretó hasta el final y obligó a los de A Senra a sostener el pulso competitivo hasta la última jornada. La respuesta fue la de un campeón.

Fran Blanco, entrenador del Ribadumia, no esconde la dimensión de lo conseguido. «Los números de esta temporada son tremendos», resume después de una campaña que califica sin matices: «Ha sido una temporada de 10, no cambiaría nada de lo que hicimos de principio a fin». La frase retrata el orgullo de un vestuario que superó todas las previsiones iniciales.

Porque el Ribadumia no partía con la obligación de ascender. Al menos, no desde el punto de vista de su entrenador. Blanco recuerda que el club había construido «un equipo muy nuevo» y que la idea inicial no pasaba por mirar demasiado lejos. «Nuestra obsesión era el día, no el ascenso. Era un proyecto a medio plazo, pero los jugadores fueron acelerando el proceso y hemos conseguido el ascenso», explica.

El campeonato llegó después de una segunda vuelta en la que el Ribadumia fue creciendo hasta asumir que podía pelear por todo. «Una vez llegamos a una situación en la que podíamos luchar por el título dijimos de ir a por todas y lo conseguimos», señala el técnico. En ese cambio de mentalidad, los duelos directos fueron determinantes. El precedente más duro llegó en Marín, donde los aurinegros cayeron por 3-0. Pero la respuesta fue decisiva: «Sabíamos que en los duelos directos se iba a decidir la temporada. En la segunda vuelta ganamos los tres duelos directos ante los mejores equipos de la liga. La clave de que nos llevásemos la liga fue esa».

Fran Blanco durante un partido en A Senra. / Noe Parga

El título tuvo también una carga emocional para el propio Fran Blanco, que lleva ocho años entrenando en el club. En la actual plantilla se reencontró con jugadores a los que ya dirigió en categorías inferiores, como Nico Fariña o Álex Presas. También con futbolistas como Cheri, que acumula nueve años en la entidad y que había vivido tres descensos antes de celebrar ahora un ascenso. «Ayer pudimos celebrar un merecido ascenso por el trabajo de todos», apunta el entrenador.

La conexión con la grada fue otro de los grandes síntomas del resurgir del Ribadumia. A Senra volvió a sentir el empuje de las grandes citas, especialmente en la final oficiosa ante el Marín, con un gran ambiente y recibimiento al equipo. El pasado domingo, entre 200 y 300 aficionados acompañaron al conjunto aurinegro hasta A Golada. «Es mérito de los jugadores, que engancharon a la afición», subraya Blanco.

El ascenso tiene además un marcado componente de club. Nueve de los 24 jugadores de la plantilla son canteranos, un dato que refuerza la identidad de un proyecto que vuelve a situar al Ribadumia en el escaparate autonómico. «Es un resurgir para el club. Un club con esa afición, con esas instalaciones y con una directiva que trabaja un montón», destaca el técnico.

Ahora toca disfrutar. Blanco prefiere aparcar cualquier conversación de futuro hasta que baje la emoción. «Esta semana que desconecten los jugadores. Organizaremos alguna cena porque estas cosas son únicas y especiales», afirma. Sobre su continuidad, no anticipa problemas: «No hablamos nada hasta acabar la temporada. No va a haber problemas entre nosotros para solucionar nada y seguir o no en el banquillo».

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La conclusión, para el entrenador, está por encima de cualquier nombre propio: «Lo importante es que el Ribadumia está donde se merece». A Senra vuelve a Preferente, pero lo hace con el aviso de su técnico: disfrutar, tener los pies en el suelo y seguir creciendo sin olvidar de dónde viene.