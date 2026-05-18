El Breogán se sube al podio nacional

El Breogán de O Grove firmó un fin de semana de alto nivel competitivo en el embalse de Castrelo de Miño, donde se disputó la Copa de España de barco dragón en las distancias de 200 y 500 metros, segunda regata puntuable de la Liga Nacional. El club grovense presentó ocho embarcaciones y seis de ellas subieron al podio, con un balance de cuatro medallas de oro y dos de plata.

La suma de resultados permitió al Breogán proclamarse subcampeón de la competición nacional con 228 puntos, solo por detrás del Alberche, que alcanzó los 233. El tercer puesto fue para Aranjuez, con 204. El mérito de la delegación grovense fue todavía mayor al competir entre dos potentes equipos madrileños que inscribieron nueve barcos cada uno.

Las Centolas también tuvieron protagonismo en la Liga Nacional Iberdrola de barco dragón, reservada a las categorías femeninas, donde el Breogán acabó tercero con 62 puntos, empatado con el Ría de Aldán y por detrás del VallKirias del Pisuerga.

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Los oros llegaron en mujer veterana 500 metros, mixto veterano A 500, open veterano A 500 y open veterano 200. Las platas fueron para mujer veterana 200 y mixto veterano 200. La expedición breoganista estuvo formada por 32 deportistas, que volvieron de Ourense con un resultado que confirma el gran momento del club.