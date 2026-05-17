Piragüismo
Sieiro toca el cielo y Fontán se queda a las puertas
El palista de O Muíño, junto con Daniel Grijalba, gana la prueba del C-2 500 en una final muy igualada
El palista del Náutico O Muíño de Ribadumia, Adrián Sieiro, junto con su compañero del Piragüismo Aranjuez, Daniel Grijalba, se ha proclamado esta mañana vencedor de la prueba de C-2 500 en la Copa del Mundo que se disputa en la ciudad alemana de Brandemburgo con un tiempo de 1:47.75. Lo ha hecho en una prueba que ha resultado sumamente igualada y en la que la pareja que forman el de Poio y el de Aranjuez fue de menos a más, aunque siempre en puestos de medalla.
Grijalba y Sieiro pasaron segundos por la mitad del recorrido, pero en los instantes finales consiguieron superar a los rusos Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, a los que aventajaron en 23 centésimas de segundo.
La tercera plaza fue para una de las dos parejas húngaras, la formada por Jonatan Hajdu y Daniel Fejes que llegaron por delante de la otra pareja con representación arousana, la que formaban el palista del Náutico O Muíño, Manuel Fontán, y del Fluvial de Lugo, Diego Domínguez. Esta pareja finalizaría en la cuarta plaza tras realizar los 500 metros con un tiempo de 1:48.78, a solo 30 centésimas del podio. Fontán y Domínguez no tuvieron una buena salida, pero consiguieron recuperar hasta la cuarta plaza, que compartieron con los rusos Alexey Korovashkov y Matvei Arsenov, que realizaron el mismo tiempo. Tanto el dúo formado por Sieiro y Grijalba como el de Fontán y Domínguez ya habían dejado muy buenas sensaciones en la semifinal, donde fueron las dos mejores embarcaciones de su prueba y realizaron los dos mejores tiempos del global de la eliminatoria.
Tras esta victoria de Sieiro y Grijalba, la representación arousana regresa de las dos pruebas de la Copa del Mundo disputadas en Szeged y Brandemburgo con una medalla de oro y dos cuartas posiciones, pero sobre todo, regresa con las dos embarcaciones metidas de lleno en la lucha por conseguir una plaza para las Olimpiadas de Los Ángeles 2028, el principal objetivo que se persigue.
Para llegar hasta aquí, las dos embarcaciones ya tuvieron que superar un proceso selectivo muy exigente en España, que se resolvió el pasado mes de abril en un selectivo celebrado en el Complejo Deportivo David Cal de Pontevedra, antes de la disputa de la I Copa de España, en la que superaron a un buen número de barcos con un muy alto nivel.
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