Baloncesto / LF 2
El Cortegada y Manu Santos separan sus caminos
El club anunció que el técnico no seguirá por redes sociales este domingo
Mariscos Antón Cortegada y el técnico Manu Santos no continuarán juntos la próxima temporada. Así lo acaba de anunciar en redes sociales la entidad deportiva en un comunicado en el que indica que «el técnico nos ha trasladado su decisión de dar un paso al lado debido a motivos laborales, los cuales le impiden mantener el mismo nivel de implicación y compromiso de esta última temporada».
En el comunicado también reseñan que el técnico «ha querido mostrar su agradecimiento al club por la oportunidad y la confianza, y muy especialmente, al staff y a las jugadoras por su trabajo, dedicación y calidad humana en el día a día».
Desde la entidad también agradecen a Manu Santos el trabajo desplegado y «la pasión demostrada durante su estancia en el banquillo; entendemos y respetamos la decisión y solo nos queda decirle muchas gracias por todo».
El técnico vilagarciano se hizo cargo del equipo el pasado verano. La temporada resultó positiva, ya que el club consiguió hacerse con una de las plazas que daban acceso al play off de ascenso, enfrentándose en ese duelo con el Alcorcón, que lo acabaría eliminando. Además de esos resultados, el equipo ofreció buen baloncesto en un número importante de partidos pese a la marcha de nombres como Horford, que sería sustituida por Iversen a mitad de temporada.
Ahora, el Mariscos Antón Cortegada peina el mercado a la búsqueda de un técnico que se haga cargo del equipo para la próxima campaña a fin de que decida sobre la continuiad de las jugadoras de la plantilla y qué incorporaciones deben acometerse para afrontar la temporada.
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