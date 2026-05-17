Abal y Pereira son los más rápidos entre O Grove y Sanxenxo

Amadeo Abal, del Atletismo Surco Lucena, y Silvia Pereira, del Team El Comandante, fueron los más rápidos en la media maratón Entre Rías 2026, prueba que se disputó entre la plaza de O Corgo de O Grove y el paseo marítimo de Silgar en Sanxenxo.

Abal completó los más de 21 kilómetros de la carrera con un tiempo de 1:05:42, después de mantener un bonito duelo con Javier Gómez Noya y Pablo Otero en la primera parte de la prueba. Sin embargo, el atleta cambadés consiguió romper a sus rivales y, en el tramo intermedio, ya había abierto una brecha de casi un minuto. El segundo en cruzar la línea de llegada fue Javier Gómez Noya, con un tiempo de 1:07:48, casi un minuto menos que Pablo Otero, al que el triatleta consiguió desenganchar a pocos kilómetros de meta.

En lo que respecta a la prueba femenina, Silvia Pereira abrió pronto brecha con el resto de participantes y corrió en solitario hasta cruzar la línea de meta con un tiempo de 1:19:14. Casi seis minutos después llegaban Beatriz Fernández, del Deportivo Pinarium, y Andrea Iglesias, del Athletics Fisioterapia San Lázaro, que cruzaron la línea de llegada con el mismo tiempo: 1:25:02.

La prueba no resultó sencilla, ya que contaba con numerosos repechos que acabaron suponiendo un auténtico muro para muchos de los participantes.

Además de la media maratón hubo otra prueba, la 10k, que partió desde el entorno de la capilla de A lanzada. En ella, el vencedor de la carrera masculina fue Marcos Rodríguez Vázquez, del Atletismo Arenteiro, que cruzó la línea de llegada con un tiempo de 34:13. Completaron el podio Miguel Daporta, de la Gimnástica de Pontevedra, que hizo 34:46, y Mario Santos, del Atletismo Rías Baixas, con 35:14. En la femenina, la victoria fue para Candela Gómez, del Riazor, que cruzó la línea de llegada con un tiempo de 41:31, mientras que Aroa Barbeito, de la Gimnástica de Pontevedra y Ana Iglesias completaban el podio.

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En las dos pruebas que se disputaron en esta edición de la media maratón Entre rías participaron unas 3.000 personas, el 30% de fuera de la comunidad autónoma.