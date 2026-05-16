Vela
El «Sara 3.0» toma ventaja en el primer día de la Rodríguez Toubes
Se impuso en la regata de cruceros al Monterrei y a Tuspi II en Vilagarcía
El crucero del Monte Real Club de Yates de Baiona «Sara 3.0» tomó ventaja en la regata Rodríguez Toubes que este fin de semana se celebra entre las localidades de Marín y Vilagarcía. La prueba, en la que participan una veintena de embarcaciones, arrancó este sábado de las inmediaciones de la Escuela Naval Militar de Marín con rumbo a Vilagarcía. Por delante 25,5 millas en las que había que cruzar de una ría, la de Pontevedra, a otra, la de Arousa, en un recorrido costero que les llevó a bordear por el entorno de la playa de A Lanzada.
En esas lides fue mejor el «Sara 3.0» que acabó llegando al muelle vilagarcíano mediada la tarde, superando a dos embarcaciones del Real Club Náutico de Portosín: la «Monterrei» y la «Tuspi II».
Pese a la ventaja obtenida, la victoria de este sábado no garantiza al «Sara 3.0» el triunfo de la regata, ya que este domingo, a partir de las 11.00 horas, volverá a partir la flota en dirección a la Escola Naval de Marín, donde estará fijada la meta y se proclamará al mejor crucero de este año.
La Rodríguez Toubes es una de las regatas con más solera de la costa gallega. Organizada por el Club de Regatas de Vilagarcía en colaboración con la Escola Naval, ha cumplido ya treinta años de vida, siendo un referente de la navegación costera para este tipo de embarcaciones.
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