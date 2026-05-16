Fontán y Siero presentan candidatura a medalla

Las dos embarcaciones del C-2 500 con representación arousana estarán en la final de la Copa del Mundo de Brandemburgo. La suerte había deparado su coincidencia en la misma semifinal, pero tanto el barco de Manuel Fontán y Diego Domínguez, como el de Adrián Sieiro y Daniel Grijalba, se clasificasen en primera y segunda posición de su carrera para la gran final. Las dos embarcaciones no solo fueron mejores en su prueba, sino que realizaron los dos mejores tiempos de las semifinales(1:40.83 y 1:41.49 respectivamente), presentando su candidatura a subirse al podio en la final que se disputa este domingo, a partir de las 10.48.

Sieiro y Fontán, ambos del Náutico O Muíño de Ribadumia, son la única representación arousana en las copas del Mundo que se han disputado en Szeged la pasada semana y en Brandemburgo en esta. La pasada semana, ambas embarcaciones llegaron a la final, pero el barco formado por Sieiro y Grijalba finalizó en la cuarta posición, a tan solo 34 centésimas de segundo del podio. Fontán y Domínguez rematarían en la octava plaza de la clasificación.