Fontán y Sieiro avanzan en Brandemburgo

Tras ser finalistas en Szeged durante la I Copa del Mundo hace una semana, los dos palistas del Náutico O Muíño de Ribadumia, Manuel Fontán y Adrián Sieiro, se encuentran en Brandemburgo, parada obligatoria para el camino olímpico que persiguen. Los dos participaron ayer en las clasificatorias del C-2 500, logrando su pase a las semifinales, que se disputarán hoy en el campo de regatas de la ciudad alemana.

El primero en saltar al agua fue Sieiro, en compañía de Daniel Grijalba (Piragüismo Aranjuez). La pareja completó los 500 metros con un tiempo de 1:43.45, 27 centésimas más que los ganadores de su serie, los rusos Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, y por delante de los italianos Gabriele Casadei y Carlo Tacchini.

Por su parte, Manuel Fontán, en compañía de Diego Domínguez, del Fluvial de Lugo, consiguió vencer en su serie con un tiempo de 1:42.10, por delante de los húngaros Kristof Kollar e Istvan David Juhasz. La clasificación ha querido que las dos embarcaciones españolas se encuentren en la misma semifinal a las 9,59 de hoy, una semifinal en la que tan solo tres embarcaciones pasarán a la final A, que se va a disputar mañana a partir de las 10,48.

El objetivo de las dos embarcaciones es estar en esa final, como ocurrió en la localidad húngara de Szeged, donde la embarcación de Grijalba y Sieiro finalizó cuarta, a las puertas de conseguir la medalla, mientras Domínguez y Fontán cruzarían la línea de llegada en la octava posición.

Noticias relacionadas

Mientras los dos palistas del Náutico O Muíño luchan por el sueño olímpico en Brandemburgo, la actividad deportiva continúa en Galicia. Los clubes de la ría de Arousa participan este fin de semana en Verducido. Allí se van a disputar durante toda la jornada de hoy la Copa Galega Sprint de embarcaciones de equipo para cadetes sobre 500 metros, mientras que por la tarde se va a disputar la regata provincial Pontevedra O Noso Club para la categoría infantil. En esas pruebas se concentrará una parte importante de la flota arousana, con clubes como Pontecesures, Catoira, A illa o el propio Náutico O Muíño aportando un buen número de palistas.