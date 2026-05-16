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Fútbol 8

ED Val Miñor, Celta y Deportivo logran el título en el Salvador Otero

El campo de A Illa acogió la fase final de la liga para las categorías prebenjamín, benjamín y alevín designando a sus ganadores

Uno de los duelos disputados ayer en el Salvador otero.

Uno de los duelos disputados ayer en el Salvador otero. / Iñaki Abella

R. A.

A Illa

Con un ambiente de fútbol espectacular, el Salvador Otero de A Illa acogió la celebración de las fases finales en las categorías de fútbol 8 dependientes de la Real Federación Galega de Fútbol: prebenjamín, benjamín y alevín.

En la primera de ellas, la gran final la jugaron la ED Val Miñor de Nigrán y la EDC Barbadás, un duelo que se decantó a favor de los primeros al vencer por 4-0. Ambos habían dejado en la cuneta al Conxo y al San Tirso en las semifinales.

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En la categoría benjamín, las semifinales depararon un Deportivo-Celta, en el que vencieron los celestes por 2-3, y un UD Santa Mariña-Compostela, con victoria por la mínima para los primeros. En la gran final, los vencedores fueron los célticos, que se impusieron en la tanda de penaltis a su rival tras empatar el encuentro (3-3). Por último, en la categoría alevín, se enfrentaban el Deportivo con el pabellón, venciendo los coruñeses por 5-3, y el Celta con el Compostela (6-3). En la gran final, los coruñeses se acabaron imponiendo a los célticos por 5-0 par llevarse el título.

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