Manu Santos: «Es la mejor temporada de los últimos 12 años, eso quiere decir que algo se ha hecho bien»

Con tiempo para un análisis profundo, Manu Santos hace balance de la temporada del Mariscos Antón Cortegada.

¿Cómo valora su primer año al frente del Cortegada?

Ha sido un muy buen año. Conseguimos el objetivo de volver a estar en play off de ascenso, pero tenemos un poco el regusto amargo del último partido en Alcorcón. En líneas generales, ha sido una temporada muy buena en aspectos incluso por encima de los resultados, como es el día a día, lo personal, el grupo de trabajo… Y también las chicas, que son un grupo joven, que le gusta mucho entrenar, con buena actitud y el día a día fue buenísimo. El cómputo general es de satisfacción con el trabajo hecho.

Era su primera temporada en el baloncesto femenino sénior.

Sí, y al margen de las diferencias por el tema físico, lo importante es el grupo humano y su intención. Me he encontrado con un grupo muy profesional y he trabajado a gusto, mucho y bien.

El equipo repitió presencia en la pelea por el ascenso, ¿ese era el objetivo a cumplir?

No sé si el objetivo a cumplir, pero está claro que Cortegada es un equipo que ha estado siempre arriba en Liga Femenina-2 y se pelea por eso. Tuvimos bastantes problemas hasta el mes de febrero. No pudimos estar en el punto que me gustaría, y aún así, conseguimos el objetivo e hicimos la mejor temporada de los últimos 12 años. Eso quiere decir que algo se ha hecho bien.

Lo cierto es que durante el año han pasado situaciones como la marcha de Horford o las lesiones. ¿Qué influencia tuvieron esos imprevistos en la marcha del equipo?

Conformar un equipo nuevo cuesta, llegando las jugadoras a cuentagotas cuesta aún más. Lo bueno es que el esfuerzo extra de las chicas hizo que fuéramos salvando los partidos, compitiendo bien pese a no estar en forma, incluso con jornadas dobles. Dieron un paso al frente. Aún así tuvimos alguna derrota con la marcha de Horford, las lesiones... Por eso enero y febrero se nos hicieron muy duros.

¿Qué considera que pasó en el partido de vuelta en Alcorcón?

Alcorcón es un equipo muy físico y allí nos superaron en cada acción. Siempre tuvieron un punto más de energía de físico, de dureza… Nos costaba mucho aguantar ciertas situaciones. Fueron mejores porque tuvieron más consistencia y no fuimos capaces de igualar. No era cuestión de táctica, sino de energía. Ahí nos pasó factura un viaje tan temprano, sin descansar lo necesario y eso cuesta. Si no das el nivel físico no te da para competir en un partido tan exigente.

Santos durante un partido en Fontecarmoa. / Iñaki Abella

¿Le gustaría seguir un año más en el Mariscos Antón Cortegada?

La verdad es que estoy muy contento, sobre todo con el grupo de trabajo y con las chicas. El club ha incorporado personas a la estructura del equipo. Pero no solo influyen estas cosas para tomar una decisión, sino también temas de trabajo, como organizarte, si le puedes dedicar el tiempo que merece… Hablaré con las chicas y con el club y lo estudiaremos.

Ha sentado unas bases de trabajo, mayor cuerpo técnico, y un estilo de juego intenso y coral. ¿Sería importante que el bloque se mantuviese?

Sería importante que el bloque se mantuviese. La clave sería eso para crecer, sobre todo jugadoras nacionales y crear una identidad de equipo, de juego y de club para seguir creciendo sobre unas bases. A partir de ahí, ser capaces como organización de mejorar los viajes, la ambientación en los partidos, nuestro propio marketing para identificar a la afición con el equipo y con el club. Está claro que el crecimiento va con la parte económica, pero por generar masa social pasan muchas cosas.

En cuanto a la aportación de la base, ¿cree que se puede contar con más jugadoras de Vilagarcía a medio plazo?

Hay un condicionante fundamental que es el físico. Hay que tener unas características básicas para competir a ese nivel. Es una liga de categoría nacional y hay cuestiones como la talla o el atleticismo son cuestiones necesarias para dar el nivel. El salto de júnior a sénior tiene esa parte física como el mayor condicionante. Obviamente tienes que tener el talento, pero si no das unos mínimos es muy difícil aportar a ese nivel. Después hay otro condicionante es el querer y el estar dispuesta a hacer todos los sacrificios necesarios para poder llegar a ese nivel. Es básico el físico y la voluntad. Hay que pasar un proceso los primeros años en los que no vas a jugar tanto, en años de estudios y posiblemente teniendo que desplazarte para ello. Todo eso dificulta el salto de categoría. Además hay jugadoras, como el caso de Irene Noya, que alcanza un nivel muy alto ya en categorías de formación y se saltan etapas yendo a otros lugares por todo lo que le ofrecen. Eso hace también más difícil que se puedan ver ahí reflejadas esas otras jugadoras de la cantera.

Para terminar, ¿qué nota le pone a la temporada?

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La temporada es muy buena. Llegados al final, no hay grandes diferencias de lo que hayas hecho en dos partidos respecto a nueve meses de competición. Para mí la nota es buenísima. Entre marzo y abril tuvimos más nivel que en el play off y esa es la única pega que tengo. n