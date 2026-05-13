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Fútbol 8

A Illa descubrirá a los mejores y más jóvenes equipos de Galicia

El sábado se jugarán las finales prebenjamín, benjamín y alevín

Un momento de la presentación en Area da Secada.

Un momento de la presentación en Area da Secada. / Cedida

Diego Doval

A Illa

La playa de Area da Secada acogió la presentación del Campeonato Galego de fútbol 8 que se celebrará este sábado en el Salvador Otero de A Illa. Al acto asistieron Pablo Prieto, presidente de la Federación Galega, así como su director deportivo, Fran Carrillo, además del Harry Dios, presidente del Céltiga y el alcalde Luis Arosa.

El evento será para las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, con cuatro equipos en cada una de las franjas de edad. Por la mañana, desde las 10.30 horas, en intervalos de una hora, se disputarán las semifinales y por la tarde tendrá lugar, desde las cuatro, las finales y tercer y cuarto puesto de cada categoría.

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El evento se incluye en los actos del centenario del Céltiga y sobre el césped estarán representados clubes como Conxo, Val Miñor, Celta, Deportivo, Compostela y Pabellón. Además, habrá una carpa para el servicio de comidas.

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