El Arosa comparte su alegría desde el balcón de Vilagarcía

El Arosa, junto al Concello de Vilagarcía, quiso ponerle un último broche institucional y sentimental a una temporada que es historia del club. Después del título de liga y sellar el ascenso a 2ª RFEF, plantilla, cuerpo técnico y junta directiva acudieron a Ravella para compartir desde su balcón una fiesta que prolonga la emoción del domingo en A Lomba.

Alrededor de 300 aficionados se acercaron a la plaza para prolongar una celebración largamente esperada. Sonaron las canciones convertidas ya en banda sonora de una alegría colectiva que tuvo como punto culminante la remontada ante el Céltiga, con el 0-2 como amenaza y el 3-2 final como explosión definitiva de un arosismo que llevaba 33 años esperando volver a verse campeón.

Carlos Coira, concejal de Deportes, fue el primero en tomar la palabra. Desde el balcón, puso en valor la capacidad del equipo para responder en los momentos más complicados del curso y recordó la «locura» vivida en ese partido.

Después llegó el turno de los capitanes. Carlos Pacheco tiró de memoria para subrayar la magnitud de lo conseguido: «La dificultad de las ligas se demuestra en que desde 1993 el equipo no era campeón». También reconoció la emoción de verse arropado por la hinchada: «Es una maravilla estar rodeado de una afición como vosotros». Iñaki Martínez repartió agradecimientos antes de que le lanzase un espontáneo «¡Pacheco Quédate!» para animarle a continuar.

Los más pequeños miraban a los jugadores como ídolos. | NOÉ PARGA

El presidente, Manuel Abalo, expuso que «es un orgullo ser presidente de este club con A Lomba como estaba el domingo», señaló antes de mirar al futuro: «Para el año el objetivo entre todos es hacer un buen equipo para mantenernos en esta 2ª RFEF». También tuvo palabras para la peña Escuadra Arlequinada, «por estar siempre», y pidió seguir sumando apoyos.

El alcalde, Alberto Varela, incidió en el valor de un éxito que no llega cada año, recordando los 33 años sin levantar la liga y el regreso a 2ª RFEF. Varela destacó «una segunda vuelta histórica» y resumió el sentimiento de la ciudad: «El Arosa tiene pasado, presente y futuro».

Corporación municipal y club posaron para la ocasión. | NOÉ PARGA

Gonza Fernández, el técnico, reconoció que prefiere hablar en el vestuario, pero no dejó pasar la ocasión para agradecer el respaldo recibido. «Me lo pasé como un enano gracias a estos jugadores», dijo antes de pedir para la plantilla «una ovación espectacular».

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Luego, la plantilla bajó del balcón para fundirse con la afición en el último abrazo y la última foto de una temporada que ya es historia del Arosa y de Vilagarcía.