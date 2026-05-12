El Deportivo Grove vuelve a sonreír

Hay ascensos que se celebran por la categoría que se alcanza y otros que pesan mucho más por todo lo que arrastran detrás. El del Deportivo Grove pertenece a esa segunda especie. Monte da Vila vivió el pasado domingo una tarde con aroma a fútbol antiguo, de pancartas, abrazos, recuerdos compartidos y una grada que volvió a reconocerse en un equipo que ha recuperado la denominación histórica del club y, con ella, una parte de la memoria sentimental del fútbol de O Grove.

El equipo entrenado por Santi Mariño llegaba a la última jornada con el ascenso en la mano, pero todavía sin firmar. Le bastaba con sumar un punto ante el Caldas B, tercer clasificado, para hacer buena la ventaja de dos puntos sobre el Noalla. La amenaza estaba ahí, porque cualquier tropiezo podía abrir la puerta a un vuelco final. Pero el Deportivo Grove eligió el camino más directo: ganar y no dejar espacio a la angustia.

Monte da Vila respondió como exigía la ocasión. La afición llenó el campo, acompañó con pancartas y empujó a un equipo que entendió pronto que la tarde no pedía especular. El primer golpe llegó en el minuto 38, cuando Fran González firmó el 1-0 y allanó un camino que hasta entonces mantenía en vilo a la parroquia grovense. A mediados de la segunda parte, Fran Álvarez hizo el 2-0 y terminó de liberar una celebración contenida durante semanas.

La fiesta en la grada de Monte da Vila fue total. / Cedida

El contundente 1-7 del Noalla en Catoira quedó reducido a un dato sin efecto. El Deportivo Grove había hecho su parte y lo había hecho a lo grande, ante los suyos y en una tarde que ya forma parte de la historia reciente del club. Con el pitido final, la fiesta se desató sobre el césped. Jugadores, cuerpo técnico, directiva y aficionados compartieron una alegría que llevaban tiempo esperando.

El ascenso a 2ª Futgal no fue una casualidad de última hora, sino la consecuencia de una temporada rotunda: 27 victorias en 30 jornadas y 122 goles a favor. Un registro demoledor para un proyecto de marcado acento local, formado en buena medida por jugadores grovenses, muchos de ellos con experiencia en categorías superiores y todos con el compromiso de devolver al club a un lugar más acorde con su historia.

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Ahora se abre una nueva etapa, pero la ambición ya mira más lejos. Porque en O Grove todavía permanece vivo el recuerdo de aquellas temporadas en Tercera División. Monte da Vila volvió a sentir el domingo que ese orgullo no se había perdido. Solo estaba esperando una tarde como esta para despertar.