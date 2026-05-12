El Concello de Vilagarcía llama al arosismo a Ravella

El Arosa será homenajeado esta tarde en el Concello de Vilagarcía tras el ascenso conseguido a 2ª RFEF. El acto de recepción, que estará presidido por el alcalde Alberto Varela, tendrá lugar a las 19.30 horas en Ravella.

Lo histórico del acontecimiento, especialmente el título de campeón de 3ª RFEF, logrado 33 años después de la primera vez, será puesto en valor con este acto que servirá también de reencuentro entre plantilla y afición después de rubricar el éxito el pasado domingo en A Lomba. El acto será además el colofón a la presente temporada para dar paso a la planificación de la siguiente con el reto de consolidar la categoría lograda.