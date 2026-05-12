«La 2ª RFEF es un peldaño, no el techo, pero primero hay que asentarse en la liga»

A punto de cumplir los 35 años, Carlos Pacheco disfruta del mejor regalo que le ha dado el fútbol, el ascenso con el Arosa a 2ª RFEF con el título de campeón de liga como pasaporte.

La que es su segunda etapa en el Arosa se inició con el objetivo del ascenso a 2ª RFEF. De aquello ya han pasado cuatro temporadas en las que ha habido de todo ¿A qué sabe este éxito?

Es una emoción indescriptible. Ver a toda la gente de Vilagarcía allí, en A Lomba, llorando, sintiendo y disfrutando es una sensación increíble. Me siento un arosista de corazón y ser parte de una alegría así, después de más de una decepción, es algo que emociona mucho.

¿Qué te pasó por la cabeza con el pitido final?

Fue un momento eufórico. Piensas en la familia, en la gente que te apoyó en todas las decepciones y es una liberación brutal. Tiramos de épica para remontar el 0-2. No dejamos de creer y la charla del descanso fue en la línea de que teníamos que seguir, que creer, porque eso fue lo que nos llevó hasta esta situación. Cuando hace la parada Chema que evitó el que podía ser el 1-3 le dije que íbamos a ganar el partido y así fue.

¿Pero que le pasaba al equipo hasta ese 0-2?

Estábamos atenazados de tener el objetivo tan cerca y que se nos escapase. Ellos se encontraron con el gol muy pronto y los partidos de tercera son muy complicados. Tampoco hay que pasar por alto la calidad que tiene el Céltiga, pero sí es verdad que a partir del primer gol nuestro todo cambió y fuimos una avalancha.

Es de los pocos que sabe en esta plantilla lo que es quedarse a las puertas, pero ahora se ha derribado. ¿Sabe a alivio, a recompensa a justicia... a qué sabe?

Sobre todo a alivio. Llevaba tres años con una sensación de no haber podido hacerlo. Este año sabíamos que lo teníamos a mano. El grupo humano del vestuario y la comunión con la afición nos hacía creer más. El Compostela no tiró la liga, la ganamos nosotros. Para mí es un alivio y el conseguir este ascenso es un síntoma de alegría, deber cumplido y satisfacción. Desde el año 93 el Arosa no era campeón. Es de valorar, porque es muy difícil de conseguir y me alegro por el arosismo.

El Compostela no tiró la liga, la ganamos nosotros

En lo personal, has vuelto a ser parte importante en el campo. ¿Cómo valoras tu temporada?

Me considero un jugador de raza, de club, que puede gustar mas o menos, pero para mí lo principal es dejarme la piel por estos colores y, en ese sentido, estoy muy contento con mi rendimiento. He tenido la suerte de disfrutar de minutos y de culminar la temporada de la mejor manera posible.

Además, es el capitán de una plantilla qué ¿como calificaría?

La plantilla es sin duda alguna es la mejor plantilla de la categoría. La clave fue la familia que fuimos durante todo el año, en los momentos duros y en los no tan duros. Sabía que eran buenos jugadores cuando formamos el equipo, sabía que íbamos a tener un grupo excepcional y así fue. La segunda vuelta que hizo este equipo es una barbaridad y eso no solo se consigue con fútbol. Hay muchos factores que hay que tener para hacer lo que hicimos y la fuerza cada uno ha sido la fuerza de todos.

Pacheco con la camiseta del Arosa ayer. / FdV

Han llegado muchas caras nuevas a este proyecto que ya tiene el ascenso bajo el brazo. Como capitán entiendo que hay que mostrar a los que llegan que supone este club.

Así es. Siempre hablamos con los nuevos. Les muestro lo que es jugar en el Arosa, los valores que tiene esta camiseta. Lo importante que somos para mucha gente, más si cabe para los jóvenes. Lo que es el peso de un escudo como el Arosa en el pecho y que tiene que representarlo de la mejor manera posible. También es verdad que cada jugador que llega al este club lo hace ya con una responsabilidad adquirida.

Han tenido que pasar varios entrenadores para conseguirlo, ¿qué les ha dado Gonza que no le hubiesen dado otros?

Gonza es un entrenador que sabe mucho de fútbol. Es tranquilo y cercano con el jugador, es un entrenador diferente, la verdad. No podría quedarme con ninguno de los que tuve porque todos hicieron su trabajo mejor o peor, pero Gonza nos dio la calma que nos faltaba. Nos hizo creer y nos ha hecho fuertes mentalmente. No hace ruido y eso al final se transmite a la plantilla en forma de seguridad.

Poner el punto y final a mi carrera con un ascenso con el Arosa tengo claro que sería un broche difícil de igualar

Levantar esa copa con A Lomba llena debió ser una sensación impresionante.

Es un orgullo tremendo. Es indescriptible verme ahí arriba rodeado de la gente que quiere al Arosa. Nos han apoyado en todos los campos de Galicia. Eso es de valorar y ese aliento es vitamina.

El Arosa y Vilagarcía ya son de 2ª RFEF, ¿ahora qué?

Ahora le toca hacer la gestión a los que mandan. Me imagino que debemos, o deben, asentarse en la categoría y a partir de ahí crecer. Vilagarcía es una ciudad que vive el fútbol. La 2º RFEF es un peldaño más no es el techo, pero lo primero que hay que pensar es asentarse en la nueva categoría. La experiencia de hace 4 años debe servir de lección. La directiva es la misma y sabe qué errores pudo cometer o qué aciertos, aunque esto es fútbol y el campo manda.

¿Y qué será de Carlos Pacheco?

La verdad que no lo sé. Todavía estoy asimilando muchas cosas y tendré que hacer una valoración sincera. Ya tengo una edad y poner el punto y final a mi carrera con un ascenso con el Arosa tengo claro que sería un broche difícil de igualar, pero mi futuro está en el aire a día de hoy. Ni siquiera sé si cuentan conmigo ahora mismo, pero a medida que cumples años, el peso de las temporadas es un poquito mayor aunque la ilusión se mantenga intacta. También es verdad que llevo muchos años empleados en el fútbol y en los sacrificios que conlleva. Me considero una persona trabajadora y mi implicación es absoluta, pero es una decisión a madurar. Ahora solo pienso en descansar, luego valoraré todos los factores y tomaré una decisión.

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