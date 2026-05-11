Luis Carro: «Nos acabaron pesando las piernas»

Luis Carro reconocía que «estoy muy contento. Demostramos que somos un digno rival, jugamos como teníamos que hacerlo y me alegro por toda la fiesta del ascenso del Arosa. Nosotros teníamos la obligación de ser un digno rival y lo hemos sido. No veníamos a regalar nada y así lo hicimos».

Acerca del desarrollo del partido, el entrenador de los de A Illa señala que «hubo situaciones para ponernos antes 0-2. Nos acabaron pesando las piernas y era muy difícil aguantar el ritmo al mejor equipo de la categoría, con una afición que empujó muchísimo. La sensación era que lo iban a levantar. Me alegro muchísimo por el arosismo. Los cambios nos condicionaron en la segunda parte, bajamos en lo físico y solo queda felicitar al Arosa».

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La racha de derrotas del Céltiga con la que cierra el curso también llevó a Carro a apuntar que «el objetivo de la permanencia estaba cumplido y venir con la tranquilidad de no jugarnos nada hay que valorarlo. Es una pena el mal sabor que nos deja el tramo final, pero hay que valorar la temporada en pleno y el objetivo conseguido».