Gonza Fernández: «El vestuario no dudó nunca y eso es un regalo»

Gonza Fernández no dudó en afirmar nada más concluir el partido el mérito de su equipo por un ascenso tan perseguido. «Tenía que costar porque estamos hablando de un ascenso. El partido es el reflejo de la temporada. El equipo creyó en todos los momentos malos. Levantar un 0-2 con este ambiente es una auténtica barbaridad jugándonos lo que nos jugábamos. El ambiente que se generó la última media hora no hay equipo que lo soporte y eso era lo que buscábamos», señaló.

También se refirió a su vestuario, «el trabajo de los jugadores, hoy y toda la temporada, no es nada sencillo de hacer. Lo que se consiguió solo se consigue creyendo en lo que hacíamos. Todos creyeron y este es el resultado». Reconoce además que en ningún momento quiso saber el resultado del Compostela: «solo sabia que si hacíamos un gol teníamos mucho hecho. Se puso muy difícil con el 0-2, pero sabíamos que haciendo un gol se podía levantar».

Sobre lo que le pasó a su equipo hasta el 0-2 fue también valorado por Gonza Fernández, «pasó que no es sencillo jugar estos partidos. La responsabilidad y la ilusión que había en la ciudad pesa y no es nada sencillo gestionarlo. Por eso le doy tanto valor a la reacción que tuvimos después de jugar contra el Compos. Nos levantamos en Barco, viene Boiro y lo sacamos, ganamos en Cambados y lo culminamos aquí».

Quiso destacar que «este ascenso me sabe a gloria. Sabía que iba a ser muy complicado y el reto era muy difícil, pero cada día vi como creían los jugadores. Tengo un vestuario que es increíble. En ningún momento dudaron, nunca dieron un paso atrás y tener eso en un vestuario es un regalo».

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También tuvo un aparte para la afición: «hicimos 40 puntos en la segunda vuelta, los números son espectaculares y los jugadores son los artífices principales, pero sin esta afición, sin este ambiente y sin este abrigo sería imposible».