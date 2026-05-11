El Cambados dice adiós a la categoría en la fiesta de Pape (4-1)

El Juventud de Cambados se despidió de la 3ª RFEF con una derrota en el campo del Montañeros en un partido sin trascendencia clasificatoria para el conjunto amarillo, ya descendido. El equipo cambadés cerró así su paso por la categoría en una mañana marcada por el acierto demoledor de Pape, autor de los cuatro goles de su equipo.

El Cambados entró bien al partido. Supo superar la presión alta del Montañeros, progresó con criterio y encontró situaciones para amenazar el área rival. Nico y Zalo firmaron los primeros acercamientos con sendos disparos que confirmaban que el equipo no quería limitarse a cumplir el expediente. Esa puesta en escena tuvo premio cuando una recuperación acabó con el balón en el área y Nico Fernández definió cruzado para establecer el 0-1.

La alegría, sin embargo, duró muy poco. Pape igualó con un remate de cabeza a la salida de un córner y, apenas dos minutos después, volvió a castigar una pérdida visitante para hacer el 2-1. El Cambados intentó reaccionar con otro disparo de Zalo que obligó al portero local a enviar a córner, pero el partido se rompió antes del descanso. Un balón muerto dentro del área volvió a encontrar a Pape, que metió la puntera para su triplete.

El 4-1, nada más arrancar la segunda parte, terminó de sentenciar el duelo y la despedida amarilla. Otro error en la salida dejó el balón en los pies del propio Pape, que controló y ajustó el disparo para su póker. Desde ahí, el encuentro perdió ritmo y emoción.

El Cambados puso así punto final a una temporada dolorosa y a su etapa en la 3ª RFEF con una derrota que resumió parte de su curso: buenos tramos de juego, pero demasiada fragilidad en las áreas.

Ficha del partido:

4 - 1

MONTAÑEROS: Marcos Moreno, Samu, Iago López (Longueira, min. 85), Achore (Jorge Cano, min. 69), Balsa (Dani, min. 46), David Carreira (Rubio, min. 69), Álex Suárez, Ogando, Jorge Otero, Miguel Real (Diego, min. 46) y Pape.

JUVENTUD DE CAMBADOS: David Conde, Álex Fer, Fran, Rodri, Brais Parada (Edi Valverde, min. 63), Anxo (Adrián, min. 63), André, Zalo (Brais Charlín, min. 68), Noel Chaves (Fran Matos, min. 63), Gregor y Nico Fernández (Dieguito, min. 68).

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GOLES: 0-1, min. 19: Nico; 1-1, min. 28: Pape; 2-1, min. 30: Pape; 3-1, min. 37: Pape; 4-1, min. 47: Pape.