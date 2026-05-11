El arosismo late con el éxito soñado

El arosismo se dio la fiesta por la que llevaba esperando 33 años. Volver a ser campeón de Tercera División, después de aquel legendario 1993, ya no pertenece al territorio de los recuerdos ni de los anhelos. Es una realidad. Y lo es, además, con el premio añadido del ascenso a 2ª RFEF, la cuarta categoría del fútbol español, que el Arosa recupera cuatro años después de su primera y única experiencia y tras más de una decepción acumulada por el camino.

Samu Santos y Concheiro no contuvieron las lágrimas. | NOÉ PARGA

La celebración, sin embargo, no llegó por la vía fácil. A Lomba tuvo que sufrir durante noventa minutos que parecieron contener varias temporadas de espera. El 0-2 del Céltiga hizo sobrevolar de nuevo el miedo a que todo pudiera escaparse en el último instante. El título, el ascenso directo y la clasificación para la Copa del Rey parecían alejarse mientras más de 3.000 arosistas intentaban sostener al equipo desde la grada.

Los ánimos fueron constantes todo el partido. | NOÉ PARGA

Pero el fútbol también entiende de fe, de identidad y de pertenencia. Y en A Lomba, cuando llegó el primer gol del Arosa, la atmósfera cambió por completo. La grada dejó de contener la respiración y se convirtió en una avalancha. El equipo sintió ese empuje, creyó en la remontada y terminó encontrando el camino hacia una victoria que ya forma parte de la memoria arlequinada. El 3-2 desató la euforia y abrió la puerta a una celebración contenida durante demasiado tiempo.

El juego fue de una altísima intensidad. | NOÉ PARGA

Hubo abrazos, lágrimas, emoción y recuerdos. También fuegos artificiales para iluminar una noche que Vilagarcía tardará en olvidar. La entrega de la copa de campeones en el palco de A Lomba fue otro momento para la historia. Pacheco alzó el trofeo al cielo y la alegría se desbordó sobre el césped, con una afición que bajó también a pie de campo para fundirse con sus jugadores.

A Lomba vivió una de sus tardes más emocionantes de su historia. | NOÉ PARGA

La imagen resumía el verdadero valor de este éxito. El Arosa no subió solo por su fútbol, sino por la unión entre una plantilla que nunca dejó de creer y una afición que sostuvo al equipo incluso cuando la tarde se puso más oscura. Esa comunión, esa identidad con unos colores, fue el combustible de una remontada que cambió lágrimas de angustia por las de felicidad.

La fiesta continuó después en A Peixería, organizada por la peña Escuadra Arlequinada. La ocasión bien lo merecía. El pasaporte a 2ª RFEF ya está sellado y el nombre del Arosa volverá a sonar en el concierto nacional y también en la Copa del Rey, clasificación certificada con el título de liga.

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