El Arosa resucita a tiempo para tocar el cielo del ascenso

El Arosa volvió a tocar el cielo en A Lomba. Lo hizo a su manera, al límite, con el corazón en la mano y después de asomarse durante muchos minutos a un abismo que amenazaba con tragarse de golpe el ascenso directo, el título de liga y la clasificación para la Copa del Rey. La victoria ante el Céltiga, con remontada incluida después de ir 0-2, devuelve al arosismo a 2ª RFEF cuatro años después.

Fue un partido con todos los ingredientes. Más de 3.000 espectadores llenaron A Lomba para empujar a un Arosa que dependía de sí mismo, pero que durante muchos minutos vio cómo el premio se escapaba hacia Compostela. El equipo santiagués, que llegaba a dos puntos, iba ganando en Viveiro y le valía el empate arlequinado para proclamarse campeón. El contexto, además, tenía veneno emocional. Enfrente estaba un Céltiga de Luis Carro con varios exjugadores del Arosa y vilagarcianos, y conuna dignidad como rival fuera de toda duda.

El primer golpe llegó demasiado pronto. Fue cuando Álex Rodríguez encontró espacio por la izquierda y Adri Rodríguez, con una maniobra perfecta a la media vuelta, hizo el 0-1. El tanto congeló A Lomba y atenazó al Arosa. El equipo de Gonza Fernández intentó reaccionar, sobre todo por la derecha con Carlos Torrado, el futbolista que más luz aportó durante el primer acto. De sus botas nacieron varias llegadas, una de ellas culminada por Álex Rey con un disparo abajo que sacó la defensa y cuyo rechace envió Concheiro alto.

El partido fue de lo más intenso que se recuerda en A Lomba. / Noe Parga

Pero el Arosa jugaba con demasiada ansiedad y las malas noticias desde Viveiro añadieron todavía más presión. El Céltiga, cómodo en ese clima, tuvo opciones muy claras para ampliar su ventaja. Una mala salida de Chema dejó el balón franco a Anxo, pero Carlos Torrado apareció de forma providencial para evitar el 0-2. Poco después, Pacheco sacó prácticamente bajo palos un pase atrás de Nico.

El conjunto arlequinado estaba volcado, pero sin encontrar remates limpios. En una acción dentro del área, Martín Diz y Álex Rey se estorbaron cuando buscaban el disparo y el balón acabó en Manu Fernández, que remató mordido fuera. Al otro lado, Giráldez filtró un pase magnífico con el exterior y Adri Rodríguez tuvo el segundo con un remate en el aire que salió demasiado centrado a las manos de Chema. El descanso llegó con una sensación evidente: el Arosa estaba bloqueado ante un rival cómodo entre la ansiedad local.

La segunda parte empezó con otro mazazo. Nico firmó el 0-2 con un centro-chut desde la derecha que cogió adelantado a Chema. A Lomba quedó muda ante lo increíble. Gonza Fernández movió el banquillo y encontró respuestas. La entrada de Iñaki Martínez estuvo a punto de traer el 1-2 de inmediato, pero el gol solo tardó un minuto más. Otra aparición de Torrado por la derecha terminó en un centro al segundo palo que Gabri Palmás convirtió en el 1-2. A Lomba volvió a creer.

Los jugadores se fundieron con la afición para celebrar. / Noe Parga

El Céltiga, sin embargo, no se descompuso. Julio Rey, enorme en cada acción, sirvió un balón desde la izquierda que Nico no pudo convertir ante una gran parada de Chema. Es más, cuando el vilagarciano se fue al banquillo, su equipo se descompuso para alegría local.

El Arosa sobrevivió y siguió creyendo. Torrado volvió a ser el camino. Un nuevo centro suyo acabó en un cabezazo alto de Gabri Palmás tras tocar antes en Iñaki. En pena avalancha, en un saque de esquina botado por Concheiro, Iñaki Martínez cazó un balón suelto para firmar el 2-2.

Entonces sí, A Lomba cambió el miedo por fe. El «sí se puede» bajó de la grada al césped y el Arosa encontró el último empujón. En el minuto 81, Lombao puso un centro al área y Gabri Palmás, otra vez decisivo, remató el 3-2 que desató la locura. El delantero firmó el gol del ascenso, el del título y el de una tarde que ya forma parte de la memoria arlequinada.

Cuando llegó el pitido final, A Lomba explotó. El equipo de Gonza Fernández había completado una remontada de campeón. Lo hizo sufriendo, como mandan las grandes historias, y ante una afición que empujó hasta convertir una tarde imposible en una celebración eterna.

Ficha del partido:

3 - 2

AROSA: Chema Leobalde, Carlos Torrado, Pacheco, Samu Santos, Susavila (Luis Castro, min. 52), Manu Fernández (Gabri Palmás, min. 52), Remeseiro, Concheiro, Martín Diz (Iñaki Martínez, min. 58), Rivera (Lombao, min. 58) y Álex Rey (Edgar, min. 85).

CÉLTIGA: Manu Táboas, Santi Figueroa (Arnosi, min. 51), Rubi Casás, Martín Sánchez, Álex Rodríguez (Marcos Blanco, min. 69), Óscar Iglesias, Giráldez, Julio Rey (Guille, min. 69), Anxo (Pedro Delgado, min. 63), Nico y Adri Rodríguez (Sobrido, min. 63).

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GOLES: 0-1, min. 6: Adri Rodríguez; 0-2, min. 49: Nico; 1-2, min. 60: Gabri Palmás; 2-2, min. 75: Iñaki Martínez; 3-2, min. 81: Gabri Palmás.