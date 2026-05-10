El rugby se va de fiesta por Santa Rita

La lluvia quiso poner a prueba al V Trofeo Santa Rita de rugby 7, pero ni el mal tiempo pudo apagar una jornada que volvió a demostrar la capacidad organizativa del Os Ingleses Rugby Club y el arraigo creciente de este torneo en el calendario de la cantera oval. Vilagarcía ejerció este sábado como punto de encuentro del rugby base de Galicia y Portugal, con más de 250 deportistas de categorías M14 y M16 repartidos entre el estadio de atletismo de Fontecarmoa y el campo Manuel Jiménez.

El torneo volvió a tener ese sello que lo distingue: mucho rugby, ambiente familiar, convivencia entre clubes y una organización capaz de sostener una jornada exigente pese a las condiciones meteorológicas. La lluvia acompañó buena parte del día, pero sobre el césped pesaron más las ganas de jugar que cualquier incomodidad. En la grada, familiares y acompañantes dieron calor a una cita en la que el deporte se vivió desde la intensidad propia del rugby 7, pero también desde los valores que Os Ingleses quiso situar en el centro de la competición.

El Santa Rita volvió a abrir sus puertas a equipos de distintos puntos de Galicia y Portugal, reforzando una dimensión luso-galaica que ya forma parte de su identidad. En M14 participaron diez equipos, distribuidos en dos grupos, con presencia de clubes como Julio Dinis, Caldas da Rainha, Trofa, Muralla, Ferrol, Lalín, Santiago, Vigo, Casiuniondonorte y un Pontevedra RC que ejerció prácticamente como local al competir esta temporada unido a Os Ingleses en la categoría.

Os Ingleses ejerció de perfecto anfitrión. / Noe Parga

La competición M14 confirmó el dominio reciente del Julio Dinis, que conquistó el título por segundo año consecutivo. El conjunto portugués se impuso en una categoría en la que el Caldas Rugby finalizó segundo y el Pontevedra Rugby Club completó el podio. Su victoria prolonga una historia marcada por la alternancia entre Galicia y Portugal, con campeones como Mareantes, Braga, Os Ingleses y el propio Julio Dinis en las últimas ediciones.

En M16, también de carácter mixto, la victoria fue para el Caldas Rugby, que se llevó el trofeo por delante del Pontevedra Rugby Club, segundo clasificado. El tercer puesto tuvo sabor local, ya que fue para Os Ingleses, que además de ejercer de anfitrión pudo subir al podio en una categoría con ocho equipos repartidos entre Os Ingleses, Trofa, Ferrol, Pontevedra, Mareantes, Muralla, Caldas da Rainha y All Stars.

Pero más allá de los resultados, el reconocimiento más especial del Santa Rita volvió a estar en la tarjeta blanca. El galardón, reservado al equipo que mejor representa el fair-play y la deportividad, fue este año para Muralla de Lugo. Un premio que resume bien el espíritu de una cita en la que ganar importa, pero en la que el respeto, la convivencia y la formación pesan tanto como cualquier ensayo.

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El V Trofeo Santa Rita dejó así una imagen de madurez organizativa. Os Ingleses volvió a demostrar músculo como club, no solo por su presencia competitiva, sino por su capacidad para movilizar equipos, coordinar espacios, atender a jugadores y familias y mantener viva una jornada compleja bajo la lluvia. Vilagarcía respondió como sede y el rugby base volvió a encontrar en Fontecarmoa un escenario a la altura de una cita que ya mira con fuerza hacia próximas ediciones.